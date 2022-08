Milano, cinghiale in Darsena recuperato e poi morto

(Adnkronos) – Recuperato e poi morto il cinghiale avvistato in Darsena, a Milano, lo scorso 4 agosto. A catturare l’animale, all’interno di un canale in piazza Tripoli, sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con Polizia locale, Polizia provinciale e personale tecnico di Mm.

Esemplare femmina, il cinghiale si era addentrato in un canale ex scolo del fiume Olona. I sommozzatori del nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) dei vigili del fuoco di Milano non erano inizialmente riusciti a catturalo, a causa – avevano spiegato – delle sue “ottime capacità natatorie”.

Quattro giorni dopo l’avvistamento del cinghiale in Darsena, nel canale era stata posizionata dai vigili del fuoco, insieme alla Protezione civile e ai tecnici di Mm, una gabbia per cattura.

Questa mattina il recupero, ma sedato e condotto verso un centro di recupero, l’animale è morto durante il trasporto. Secondo i soccorritori, il decesso del cinghiale in Darsena potrebbe essere stato causato dalla debilitazione dovuta al lungo periodo trascorso nell’ambiente malsano dei canali fognari.