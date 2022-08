Milano, amici Simba La Rue: “Mai sequestrato Baby Touché”

(Adnkronos) – Nessun sequestro ma una ‘finzione’ per aumentare le visualizzazioni sui social e monetizzare così sulla pace tra Simba La Rue e Baby Touché. E’ questa la difesa messa in campo da due amici e dal manager del trapper per spiegare il presunto sequestro di persona al giovane padovano, incontrato in via Boifava a Milano, aggredito a calci e pugni, e poi caricato su un’auto dove vengono realizzati i video mostrati su Instagram e al centro dell’inchiesta della procura milanese.

“Tutti gli arrestati – spiega l’avvocato Niccolò Vecchioni – hanno confermato di aver incontrato casualmente Baby Touché in zona Barona, quindi dopo un’iniziale colluttazione tra i due trapper, legata a vecchi dissapori, hanno deciso di sfruttare mediaticamente il clamore. E’ in questo modo che nascono le storie su Instagram in cui Baby Touché deve ammettere e scusarsi dei suoi dissing contro Simba La Rue” che avrebbe deciso così di saldare i conti e “iniziare una collaborazione musicale” con l’ex rivale. Insomma “non c’è nessun sequestro tanto che il gruppo, escluso Simba, prosegue la serata (dopo i video) con Baby Touché” taglia corto il legale che ha chiesto al gip di Milano Guido Salvini la revoca della misura per i suoi assistiti.

Nulla di vero dunque, a dire degli arrestati, dei video di quanto stava succedendo, con tanto di viso sanguinante e tumefatto del giovane padovano, poi liberato a Calolziocorte, nel Lecchese. Un sequestro che, invece, per l’accusa, doveva vendicare l’aggressione subita due settimane prima da un amico di Simba La Rue alla stazione di Padova. La procura di Milano è da sempre convinta che il sequestro rientra tra i diversi episodi di aggressioni e accoltellamenti che tra Padova, Lecco, Bergamo, Jesolo e Milano hanno infiammato negli ultimi tempi la scena trapper. Domani restano i due ultimi interrogatori davanti al gip tra cui proprio quello di Simba La Rue, nome d’arte di Mohamed Lamine Saida, appena dimesso dall’ospedale dopo essere stato accoltellato a fine giugno a Treviolo, alle porte di Bergamo.