Milan-Udinese 4-2, buona la prima per i campioni d’Italia

Il Milan campione d’Italia apre la Serie A 2022-2023 battendo l’Udinese per 4-2 nell’anticipo della prima giornata di campionato. A San Siro, i friulani sbloccano il risultato al 2′ con il colpo di testa di Becao, puntuale all’inserimento su corner da sinistra. I padroni di casa si riversano in avanti e ribaltano rapidamente il punteggio. All’11’, rigore per i rossoneri assegnato per un fallo su Calabria. Theo Hernandez dal dischetto non sbaglia, 1-1. Al 16′ sorpasso del Diavolo, che corona un’azione corale con la stoccata di Rebic: 2-1. L’Udinese ha il merito di rimanere agganciata al match e nel recupero trova il 2-2. Cross da destra, nessuno si preoccupa di Masina che può prendere la mira e colpire di testa per il nuovo pareggio. Il Milan rimette le cose a posto nella prima azione della ripresa. La difesa ospite balbetta, Diaz si ritrova il pallone tra i piedi a due passi dalla linea di porta: tocco vincente, 3-2. Al 68′ il poker rossonero che chiude i conti. Altro disastro della retroguardia bianconera, Rebica ringrazia e timbra la doppietta che vale il 4-2 per la formazione di Pioli.

SAMPDORIA -ATALANTA – Primi tre punti anche per l’Atalanta di Gasperini nell’avvio di campionato: a Marassi contro la Sampdoria i nerazzurri passano 2-0. Toloi sblocca il risultato al 26′, i bergamaschi raddoppiano poco prima dello scadere. A segno Lookman, che firma il 2-0 al 95′.