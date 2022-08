Midea si colloca al 245° posto nella classifica 2022 Fortune Global 500, grazie alla trasformazione basata sulla tecnologia e allo sbocco sui mercati esteri

FOSHAN, Cina–(BUSINESS WIRE)–È stato annunciato il documento 2022 Fortune Global 500, con Midea Group che compare per il settimo anno consecutivo e, in questa edizione, sale fino al 245° posto.





Midea Group ha pubblicato la relazione annuale per il 2021 nel mese di aprile di quest’anno. Il fatturato annuo è salito del 20,06% nel 2021, con un massimo storico di 343,4 miliardi di RMB.

Midea persegue un focus strategico sulla “Leadership tecnologica” e velocizza la sua trasformazione fondata sulla tecnologia.

Per le imprese ‘C-suite’, la casa intelligente deve fornire un’esperienza ottimale per quanto riguarda elettrodomestici e servizi in tutti gli ambienti, grazie all’utilizzo della tecnologia IoT e IA.

Per quanto riguarda le aziende ‘B-suite’, Midea si concentra non solo sullo sviluppo di aree di business ToB come robotica e automazione, tecnologie edili, gestione energetica, viaggi intelligenti e Midea Healthcare, ma anche sull’ulteriore sviluppo della trasformazione e dell’aggiornamento delle aree commerciali dell’innovazione digitale, come Annto e Midea Cloud.

Nel quadro di questo approccio, Midea si impegnerà per centrare al meglio il suo obiettivo finale: evolversi da produttore di elettrodomestici in gruppo tecnologico guidato dall’innovazione.

Midea Industrial Technology investe in energia verde e prodotti ad alta precisione, operando tramite marchi come GMCC, Welling, HICONICS, SERVOTRONIX e altri.

Grazie alla sua piattaforma per i servizi digitali per l’edilizia, Midea Building Technologies fornisce complete soluzioni intelligenti, digitali e a bassa emissione di carbonio.

La divisione Robotica e Automazione è incentrata sull’offerta di soluzioni per la robotica industriale, i sistemi logistici automatici e i sistemi di trasmissione, per i settori produttivi del futuro, oltre a proposte per la salute, l’intrattenimento, i nuovi consumi e altro ancora.

L’attività dell’azienda per l’Innovazione digitale propone soluzioni e servizi per la trasformazione digitale delle imprese.

Midea inoltre ha puntato al debutto sui mercati internazionali; di recente ha siglato un accordo con CSP Abu Dhabi, del gruppo COSCO, per la realizzazione congiunta di un centro di transito-area magazzini all’estero, in Medio Oriente, che renderà più semplice l’accesso ai prodotti Midea da parte degli utenti di tutto il mondo.

Midea Group è orgogliosa di collaborare con una famiglia di circa 160.000 dipendenti, di cui oltre 30.000 all’estero.

Informazioni su Midea Group

Fin dalla sua creazione, avvenuta 54 anni fa, Midea Group ha seguito la filosofia mirata a creare una vita migliore grazie alla tecnologia. Nell’ultimo quinquennio ha investito quasi 50 miliardi di RMB in ricerca e sviluppo, e gestisce 35 centri R&D e 35 importanti stabilimenti produttivi nel mondo. I prodotti e servizi Midea sono utilizzati e apprezzati da 400 milioni di consumatori di oltre 200 paesi e regioni.

