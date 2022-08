Michter’s è pronto a lanciare il Toasted Barrel Sour Mash US*1 per la seconda volta in assoluto

(Adnkronos) – LOUISVILLE, Kentucky, 23 agosto 2022 /PRNewswire/ — Nel mese di settembre 2022, la distilleria Michter’s lancerà il suo whisky Toasted Barrel Sour Mash US*1 destinato agli Stati Uniti e ai mercati di esportazione. Questo whisky è già stato stato messo in commercio una volta, nel 2019.

“Michter’s è orgogliosa del grande lavoro svolto dal team di produzione per creare il nostro programma Toasted”, ha commentato Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter’s. “Proviamo costantemente nuove strade mentre ci sforziamo di produrre whisky di altissima qualità e, con il lancio nel 2014 del nostro Toasted Barrel Bourbon US*1 siamo diventati la prima azienda a offrire un whisky americano Toasted Barrel. È fantastico vedere come questa nuova categoria abbia registrato un successo sempre maggiore negli ultimi 8 anni”.

Per realizzare questa speciale edizione Toasted, Michter’s inizia con botti completamente stagionate del suo whisky Sour Mash US*1. “Il cuore di questo prodotto tostato è uno splendido whisky che parte dal palato come un bourbon dolce e delizioso con finale speziato che ricorda la segale” ha dichiarato Dan McKee, Mastro distillatore di Michter’s. Il Sour Mash US*1 di Michter’s viene poi trasferito in botti appositamente tostate per un ulteriore invecchiamento. Il profilo tostato preciso della seconda botte è accuratamente selezionato dalla Master of Maturation Andrea Wilson di Michter’s. Riguardo alla selezione della tostatura, Wilson afferma: “L’edizione Toasted Sour Mash 2022 porta l’espressione Sour Mash e la migliora aggiungendo note di miele affumicato e biscotti allo zenzero accentuati dal rovere tostato, onorando l’equilibro tra dolce e speziato del nostro Sour Mash US*1. Lavorare alla serie Toasted porta davvero avanti l’influenza della botte e rappresenta la dedizione del team di Michter’s nel continuare a produrre un whisky eccezionale”.

Quando il Sour Mash US*1 di Michter’s, la base di questa versione Toasted, è stato selezionato da The Whisky Exchange come “Whisky dell’anno” per il 2019, è stata la prima volta che un whisky statunitense ha ottenuto questo riconoscimento. Il whisky Toasted Barrel Sour Mash US*1 di Michter’s è 86 proof e sarà commercializzato negli Stati Uniti a un prezzo di vendita consigliato di $100 a bottiglia di 750 ml.

Oltre alla distilleria principale nella sezione Shively di Louisville, l’attività di Michter’s si svolge presso altri due stabilimenti nel Kentucky. A Springfield, Michter’s coltiva cereali su una superficie di 205 acri, mentre la seconda distilleria si trova nel centro di Louisville, nello storico edificio Fort Nelson. Situata in una posizione privilegiata su West Main Street, di fronte a Louisville Slugger e nello stesso isolato del Frazier Museum, la Fort Nelson Distillery di Michter’s presenta il leggendario sistema ad alambicco della Pennsylvania di Michter’s. La struttura offre anche visite guidate con degustazioni di whisky, ed è possibile sedersi al The Bar di Fort Nelson per gustare cocktail classici nati dalla curatissima selezione dello storico dei liquori e dei cocktail David Wondrich.

Michter’s crea whisky molto apprezzati in produzione limitata, soggetti ad assegnazione poiché la domanda supera l’offerta. Michter’s è famosa per le sue serie limitate di bourbon, single barrel bourbon, single barrel rye, serie limitate di whisky americano e serie limitate di whisky sour mash.

Nell’ottobre 2021 il whisky Michter’s è stato nominato Most Admired American Whiskey in un sondaggio condotto in 25 Paesi. Nel gennaio 2022, Michter’s è stato nominato N.1 Top Trending American Whiskey nel rapporto annuale sui marchi di Drinks International.

