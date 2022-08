Mercedes-Benz GLB: in vista il restyling di metà carriera

Dopo la GLA, anche l’altra SUV compatta Mercedes-Benz GLB sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Attesa nel corso dell’autunno del 2023, continuerà ad essere proposta anche come modello ‘alter ego’ a propulsione elettrica con la specifica sigla EQB.

Inoltre, tra le novità della futura Mercedes-Benz GLB restyling figurerà anche la configurazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, con le declinazioni GLB250e da 231 cv e GLB300e da 282 CV di potenza complessiva. L’autonomia massima nella modalità di guida elettrica, invece, ammonterà a circa 100 km.

La nuova Mercedes-Benz GLB restyling adotterà anche la tecnologia EQ Boost a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V per le versioni GLB250 a benzina e GLB220d a gasolio, nonché il motore a benzina 1.5 Turbo a tre cilindri di origine Volvo per sostituire il propulsore di pari alimentazione 1.3 Turbo a quattro cilindri fornito da Renault. Infine, non è esclusa la sportiva declinazione GLB45S da 449 CV di potenza, allestita dalla divisione Mercedes-AMG.