Materassi per lettini bambini: come scegliere quello giusto?

Non appena nostro figlio crescerà, passerà dalla culla al lettino per bambini che abbiamo comprato. A questo punto avremo un forte dubbio: come scegliere il materasso giusto che lo faccia dormire bene come quando era nella culla?

All’interno di questo breve articolo scopriremo insieme come scegliere il miglior materasso per bambini, vedendo tutti i parametri e le possibilità da tenere in considerazione, per evitare di sprecare i nostri soldi.

In primis la sicurezza: le dimensioni corrette del materassino per bambini

La nostra scelta, in primo luogo, deve essere dettata dalla sicurezza per il nostro bambino. Le dimensioni del materasso devono quindi corrispondere perfettamente alle dimensioni del lettino che abbiamo scelto, in modo che non esistano spazi tra il materasso e le sbarre del lettino.

Questo serve a evitare che il piccolo possa rimanere incastrato in questi spazi durante il sonno, con chiare conseguenze per la sua sicurezza.

Esistono tuttavia delle dimensioni standard in commercio, che sono 60 x 120 cm per bambini fino a 5 anni e 70 x 140 cm per bambini fino ai 7 anni. Lo spessore ottimale è di 10 – 13 cm.

Presi in considerazione questi dati, possiamo ora concentrarci sulla composizione.

I materassini per bambini in schiuma

I materassini in schiuma per bambini possono essere composti da poliuretano o schiuma in lattice. Presentano una grande elasticità, dando un enorme comfort al corpo di nostro figlio, che si sentirà come avvolto da un abbraccio.

Questo permette di combattere l’eventuale sindrome della testa piatta.

Anche quelli in lattice sono particolarmente comodi e danno un maggior senso di stabilità e sicurezza, garantendo la traspirazione. Purtroppo son un po’ più costosi.

Materassi in spugna

I materassi in spugna sono più morbidi dei precedenti, leggeri e facilmente trasportabili. Sono particolarmente adatti ai viaggi, grazie alla loro leggerezza e alla possibilità di piegarli facilmente.

Purtroppo la durata è minore, in quanto tendono ad ammorbidirsi facilmente. Per il massimo comfort del nostro bambino, sarà necessario sostituire il materasso in spugna dopo qualche anno.

Dall’altra parte, però, sono molto più economici dei precedenti.

Il materasso per lettino antisoffoco

Per neonati e bambini molto piccoli, questa potrebbe essere la scelta migliore. Sono disseminati sulla loro superficie di fori, che permettono il passaggio dell’aria anche all’interno del materasso.

Questo permette al bambino, anche nel caso in cui si addormenti a faccia in giù, di respirare agevolmente senza rischiare di soffocare.

In questo caso parliamo del materasso più sicuro per bambini piccoli, con il giusto compromesso qualità – prezzo.

Il materasso anallergico per bambini

Si tratta di materassi realizzati con materie prime vegetali, particolarmente adatti ai bambini piccoli molto sensibili agli allergeni.

Le fibre naturali sono anallergiche e anti – acaro, garantendo così il massimo comfort al nostro piccolo. In questo caso dovremo essere anche molto attenti a scegliere la giusta biancheria e i giusti vestiti, in particolare per il sonno, per il nostro bambino, in modo da sfruttare al massimo le caratteristiche anallergiche del materasso.

Qual è il miglior materasso per bambini?

Delle 4 soluzioni presentate, è molto difficile dire quale sia la migliore. Dobbiamo scegliere in base alle nostre esigenze specifiche e a quelle del nostro piccolo.

Ogni materasso ha un’utilità e un utilizzo diverso, per cui, facendo le giuste considerazioni, potremo scegliere la soluzione migliore per il nostro bambino.A tal proposito, riteniamo opportuno segnalarvi le offerte di Baby Chic Store relative ai materassi per i lettini dei bambini. All’interno di questa pagina potrete trovare moltissime soluzioni differenti, in modo da poter fare la scelta migliore per il vostro piccolo, consultando tutte le specifiche dal vostro divano, senza dover girare centinaia di negozi alla ricerca del materasso migliore, con il rischio di sbagliare nella fretta e nell’indecisione.