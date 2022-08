Marini (Sanpellegrino), “Sostenibilità guida fondamentale del nostro modello di business”

(Adnkronos) – Il Bilancio di sostenibilità 2022 di Sanpellegrino – azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche in Italia – evidenzia l’impegno nella salvaguardia dell’acqua, e non solo. Dal Report emergono i benefici tangibili creati per le persone, i territori in cui è presente e lo stesso Pianeta. “Sanpellegrino è da tempo impegnata ad abbracciare la sostenibilità come guida fondamentale del proprio modello di business. Per noi ‘sostenibilità’ significa offrire ai consumatori prodotti di alta qualità, tutelare l’ambiente con iniziative sempre più rivolte alla riduzione delle nostre emissioni e sviluppare attività a beneficio delle comunità locali. Il nostro è un approccio di creazione di valore condiviso nei territori in cui siamo presenti che sono spesso estremamente focalizzati e legati alle nostre fonti ed ai nostri stabilimenti” specifica Marini.