L’energia di Mannarino travolge il Locus Festival 2022: le foto del concerto

L’energia di Mannarino travolge il Locus Festival 2022 nella suggestiva location della Masseria Ferragnano a Locorotondo.

Un ritorno per il cantautore romano al festival cult dell’estate pugliesi: con i suoi ritmi forsennati imbevuti di folk e le sue vibrazioni a contatto con le periferie del mondo.

In apertura la dj e producer di origini cubane Cami Layè Okùn.

Il live tour di Mannarino si conferma tra i migliori in circolazione. 9 straordinari musicisti, un palco iconico e ipnotico in cui campeggia una statua dalle sembianze femminili, Dea e ispiratrice di questo tour come dell’ultimo disco “V”.

Urla di battaglia, suoni della natura, forze ancestrali e primordiali, corpi, festa ed energia. Sono solo alcuni degli elementi che compongono quello che è un vero e proprio rituale che va oltre il concerto.

Si entra nel mondo di MANNARINO con i brani “Africa”, “Fiume Nero”, “Agua”, “Apriti Cielo”, “Impero”, “Cantarè”, in cui si è dentro ad uno scenario quasi distopico, di lotta e resistenza. A metà spettacolo sulle note di “Lei” la figura femminile si rivela sulle note di un viaggio psichedelico elettronico che si dipana in un momento catartico e di liberazione, quasi un rito pagano.

Poi, sulle note dei grandi classici dell’artista, inizia la festa officiata da una band eccezionale composta da Lavinia Mancusi, Simona Sciacca, Gioia Persichetti, voci e tamburi, il centro sonoro di tutto il set; alle chitarre e al basso Alessandro Chimienti ed Emanuele Triglia; alle tastiere e synth Seby Burgio; Puccio Panettieri e Mauro Refosco alla batteria e alle percussioni; Simone Alessandrini ai fiati e altri strumenti.