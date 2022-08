Maltempo Lombardia, in arrivo temporali ma sereno il weekend

(Adnkronos) – Maltempo in Lombardia, dove è in arrivo a partire da stasera e per la gran parte della giornata di domani un marcato aumento dell’instabilità, con precipitazioni diffuse associate a fenomeni temporaleschi di forte intensità. Dalla tarda mattina di venerdì le condizioni torneranno a essere progressivamente più stabili. Sono le previsioni del bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

Nella giornata di oggi, sono attesi nuvolosità irregolare e precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, inizialmente sparse a partire dai settori occidentali e dal pomeriggio/sera più diffuse e intense sul settore di nord-ovest. Maltempo previsto anche per tutta la giornata di domani, con fenomeni anche di forte intensità e temperature in calo.

Torna il sereno dalla sera di venerdì, con ampie schiarite sui settori occidentali. Le precipitazioni, per il 19 agosto, sono infatti previste solo nella notte e al mattino, specialmente nei settori centro-orientali. Dovrebbero poi attenuarsi fino ad esaurire, salvo a ridosso dei rilievi, dove potrebbero esserci rovesci residui dal pomeriggio-sera. Cielo sereno o poco nuvoloso è previsto anche per sabato, con possibili piovaschi a ridosso dei rilievi alpini, altrove assenti o occasionali. Minime in calo e massime in aumento. La tendenza per domenica 21 e lunedì 22 agosto è di cielo poco nuvoloso o velato, con bassa probabilità di precipitazioni, per lo più limitata ai rilievi.