Maltempo in Campania: allagamenti, fango e auto spazzate via – Video

(Adnkronos) – Maltempo in Campania dove gli allagamenti in queste ore stanno mettendo in ginocchio alcune province. I vigili del fuoco sono impegnati con quattro squadre nei comuni di Forino e Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, dove diverse strade si sono trasformate in torrenti con le auto spazzate via dalla massa d’acqua. Al momento non si registrano feriti, ma la situazione è in continuo sviluppo.

“Massima attenzione: uscite soltanto se è indispensabile! Mi raccomando la situazione è estremamente delicata in tutta la parte alta di Monteforte, giù lungo via Loffredo e via Nazionale. Prudenza!” è la raccomandazione che fa ai cittadini Costantino Giordano, sindaco di Monteforte Irpino, dove per le forti piogge una colata di fango ha invaso il corso, riferiscono su Twitter i vigili del fuoco.

Sono 90 gli interventi da svolgere in tutta la provincia di Caserta, secondo quanto apprende l’Adnkronos, da San Nicola a Caserta, da San Marco Evangelista a Marcianise, per i vigili del fuoco impegnati con 9 squadre.