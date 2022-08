Malika Ayane “Ricomincio da qui”

Ricomincio da qui è senza dubbio una delle hit cult di Malika Ayane.

Con questo brano, la cantante ha parteciparto al Festival di Sanremo 2010, piazzandosi in quinta posizione e ottenendo il premio della critica “Mia Martini”.

La canzone è stata scritta sempre da Malika insieme a Pacifico, mentre le musiche sono di Fernando Arnò. Brano ispirato alla poesia Déjeuner du matin di Jacques Prévert.

Il brano ha debuttato al secondo posto nella Top Singoli, rimanendo per 5 settimane nella classifica. Il 2 maggio 2010 il brano ha superato i 30 000 download ricevuti, venendo certificato disco di platino.

Nella Top 100 di fine anno il brano risulta alla posizione numero 14.

Da allora la cantante ha fatto tanta strada, diventando una delle figure di riferimento del panorama musicale italiano.

E’ un brano che racconta del momento preciso in cui una situazione, un rapporto sentimentale, ma non solo, non ha più senso di continuare.

Me ne accorgo così

Da un sospiro a colazione

Non mi piace sia tu

Il centro di me

Niente mi porterò

Solo vento tra le mani

Più leggera sarò

Sospesa

Sorriderò prima di andare

Basterà un soffio e sparirò

Forse sarà pericoloso

Forse sarà la libertà

Mi guarderai e vedrai una

Eppure non sarò sola

Una novità sarà

E mi porterà

A non fermarmi mai

Non voltarmi mai

Non pentirmi mai

Solo il cielo avrò sopra di me

Solo il cielo avrò sopra di me

Ricomincio da qui

Da un’effimera illusione

Mi risveglio e ci sei

Ancora tu

Qui