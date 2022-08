Luce e gas, Di Maio: “Stato paghi 80% bollette imprese” – Video

(Adnkronos) – Lo stato potrebbe pagare l’80% delle bollette di luce e gas delle imprese con una manovra da 13 miliardi. Lo ha detto a Sky TG24 Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, ospite a L’intervista, rispondendo a Maria Latella “Sicuramente è un costo che ci possiamo permettere perché lo stato sta incassando di più per effetto dell’IVA e delle accise che aumentano per l’inflazione. Il tema non sono quei 13 miliardi, il tema è che dobbiamo evitare che le imprese chiudano perché i danni sarebbero per decine e decine di miliardi”.