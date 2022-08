Look elegante: come vestirsi per un matrimonio

Come vestirsi per un matrimonio? Questa è una domanda che si pongono moltissime donne, indecise sull’abito da indossare per apparire eleganti e al tempo stesso in linea con le ultime tendenze in fatto di moda. È bene precisare subito che nessuna donna dovrebbe sentirsi in alcun modo limitata nelle proprie scelte di stile: si può benissimo sfoggiare un look audace senza per questo sentirsi fuori luogo, per esempio. Marina Rinaldi nella sua collezione di vestiti eleganti da cerimonia propone capi alla moda adatti a tutte le donne, senza per questo rinunciare ad un’idea di stile che sia moderna e al passo con i tempi.

Non è tanto l’età che fa la differenza da questo punto di vista, quanto piuttosto l’occasione perché quando si partecipa ad un matrimonio si dovrebbero rispettare alcune etichette che riguardano anche il colore e lo stile dell’abito. Vediamo dunque insieme alcuni consigli per scegliere l’outfit giusto per un matrimonio.

La scelta del colore: un dettaglio importante

Uno dei dettagli forse più importanti su cui focalizzarsi quando ci si trova a scegliere l’abito giusto per partecipare ad un matrimonio il colore. Ormai è risaputo infatti che ci sono alcune tonalità che conviene sempre evitare, perché la sposa potrebbe non gradire e si rischierebbero delle brutte figure. Assolutamente out in questo senso è il bianco, per ovvie ragioni che non stiamo nemmeno a ribadire, ma anche il nero sarebbe da evitare. Per quanto tale colore sia elegante infatti, si addice maggiormente ad altre occasioni. Meglio stare lontane anche dagli abiti viola, soprattutto se gli sposi sono superstiziosi: si dice infatti che porti sfortuna e in molti non vogliono proprio vederlo al proprio matrimonio.

Quale colore scegliere allora per l’abito? Benissimo le tinte pastello, che nel 2022 continuano a riscuotere un grande successo, ma anche le nuance neutre come il grigio argento o il blu.

Con le fantasie floreali non si sbaglia mai

Se ci si trova indecise sul colore, si può sempre optare per una fantasia floreale che permette di andare sempre sul sicuro e non rischiare di commettere errori. Anche nel 2022 infatti è di grande tendenza, come dimostrano le proposte delle varie maison che non si sono certo risparmiate da questo punto di vista.

Il pantalone: eleganza e raffinatezza senza tempo

Nella collezione di Marina Rinaldi non mancano sicuramente i pantaloni eleganti dall’effetto davvero raffinato, l’ideale per una donna che desidera sfoggiare un outfit di tendenza ad una cerimonia. Lo si può abbinare ad un blazer e si può giocare con gli accostamenti di colore, per rendere il tutto meno formale e più frizzante a seconda del momento della giornata.