Linea Verde Sentieri, la puntata del 20 agosto

Borghi antichi e natura di rara bellezza per l’ultima puntata del primo ciclo di “Linea Verde Sentieri“, in onda sabato 20 agosto alle 12.00 su Rai 1.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Linea Verde Sentieri

La trasmissione andrà alla scoperta del Sentiero Italia Cai, giungendo fino alle ultime propaggini degli Appennini, in Sicilia, nel Parco delle Madonie. Lino Zani e Margherita Granbassi, con la partecipazione di Gian Luca Gasca, esploreranno la tappa V16 del Sentiero Italia, da Piano Battaglia a Petralia Sottana in provincia di Palermo.

Il viaggio partirà da Cefalù, vera perla del Mediterraneo, per poi salire verso le fresche alture Madonite, nel territorio del Geopark Unesco. La particolarità di questa tappa è la sua percorribilità in bici e in e-bike, con percorsi adatti sia ad amatori sia a ciclisti provetti, ma si può anche provare l’escursione in gommone nelle “Gole di Tiberio” o visitare borghi storici come Petralia Sottana, dove la trasmissione si fermerà per conoscerne le caratteristiche e le tradizioni. Largo all’arte e alla musica a Polizzi Generosa, con gli strumenti tipici della tradizione siciliana, come il marranzano e il friscaletto, per concludere in allegria questo primo ciclo di viaggi del Sentiero Italia.