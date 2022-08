Linea Verde 100: la puntata del 20 agosto

Sabato 20 agosto “Linea Verde 100“, in onda alle 12.25 su Rai 1, porterà Beppe Convertini a incontrare i massimi esperti italiani in materia di longevità e centenari con preziosissime “ricette per vivere a lungo”.

Le anticipazioni della puntata

Beppe Convertini viaggerà in uno scenario unico al mondo: la Cascata sa Stiddiosa e la grotta Domus ‘e Janastema.

Tappa poi a Seulo, in Barbagia, nel cuore dei comuni della BlueZone, per raccontare questa straordinaria longevità anche attraverso il registro delle nascite, con il genealogista del paese di Seulo.

Ci si sposterà poi nella Barbagia di Ollolai, il cuore della Sardegna, che ha al suo centro il Gennargentu, la “porta d’argento”. Il nome Barbaria deriva dal fatto che qui le popolazioni resistettero agli attacchi dei Cartaginesi e dei Romani per secoli.

I Barbaricini, si rifugiarono tra queste montagna dove nessun conquistatore straniero riusciva a penetrare e ancora oggi la Barbagia si presenta come un mondo a sé .

Beppe Convertini raggiungerà Teresa che sta completando un murales dedicato a Paolo Borsellino e racconterà il paese di Orgosolo, con i suoi murales e la sua storia.

Tra Seulo, Orgosolo e Ollolai una attività chiave è l’allevamento delle pecora, con il pecorino prodotto d’eccellenza insime alla coltivazione della vite del Cannonau, uno dei vitigni più antichi del Mediterraneo le cui bacche sono ricche di antiossidanti.

Lungo il suo viaggio Beppe Convertini farà molti incontri come quello con Vittorio, energico e simpatico novello centenario, o con Bonino Lai di 103 anni e la moglie, insieme da oltre 65 anni.