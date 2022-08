Linea Verde 100: boom di ascolti per il nuovo programma di Rai1

Boom di ascolti per la prima puntata di “Linea Verde 100”, il nuovo programma di Rai1 interamente dedicato al tema della longevità che non poteva trovare ambientazione migliore in Sardegna.

Circa due milioni di telespettatori, sfiorando il 20% di share, si sono sintonizzati sulla rete ammiraglia della TV di Stato, sabato 13 agosto alle 12.25, in occasione dell’esordio della trasmissione condotta da Beppe Convertini.

Un risultato d’ascolti nettamente superiore rispetto a quelli di tutte le altre reti, quello ottenuto da “Linea Verde 100”, prodotta da Showlab e realizzata in collaborazione con Insula – Sardinia Quality World, programma di marketing territoriale promosso dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e dal Cipnes per raccontare i valori di unicità dell’isola al centro del Mediterraneo, alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna.

La prossima puntata

Nel corso della prossima puntata, che andrà in onda su Raiuno sabato 20 agosto alle 12.25, Beppe Convertini continuerà a raccontare storie di uomini e donne che sembrano aver trovato l’elisir di lunga vita.

Viaggiando per la Sardegna, ed in particolare nella “blue zone” che dalla Barbagia arriva al mare dell’Ogliastra, Convertini incontrerà i massimi esperti italiani della materia ma, soprattutto, raccoglierà dalle persone comuni le loro preziosissime “ricette per vivere a lungo” che rappresentano uno stile di vita apprezzato in tutto il mondo e dal quale prendere ispirazione.

A firmare la regia di “Linea Verde 100”, la cui visione è disponibile anche sulla piattaforma di RaiPlay, di Daniele Carminati.