Linea Blu: la puntata del 20 agosto

Sabato 20 agosto “LineaBlu”, in onda alle 14.00 su Rai 1, fa tappa alle Eolie.

Le anticipazioni della puntata

Tra mare cristallino, grotte e testimonianze delle antiche eruzioni vulcaniche, Donatella Bianchi andrà a scoprire le due isole più selvagge dell’arcipelago delle sette sorelle: Filicudi ed Alicudi.

Le telecamere della trasmissione entreranno in un centro in cui si curano tartarughe marine che poi vengono rimesse in libertà, ma ci sarà tempo anche per conoscere la cucina eoliana e i sapori più autentici del Mediterraneo.

Donatella Bianchi, navigando tra insenature e calette, salirà a bordo di una barca d’epoca e ad Alicudi sbarcherà per incontrare i pochi abitanti dell’isola, dove non ci sono strade e l’unico mezzo di trasporto è il mulo.

Come sempre al fianco di Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo, che questa settimana sarà a bordo della FlyingNikka, una barca a vela di 19 metri per regate “offshore”.