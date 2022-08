Linea Blu: la puntata del 13 agosto

Linea Blu torna in onda sabato 13 agosto alle 14 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata

Donatella Bianchi alla scoperta di Vulcano, terza isola delle Eolie per grandezza, ma anche la più vicina alla Sicilia.

Vulcano, un fazzoletto di terra da scoprire anche per i suoi gioielli del mare, meta ambita per chi ama le immersioni ed è alla ricerca di un’incontaminata e ricchissima vita marina. Il tratto di mare che circonda l’isola è ancora soggetto alle fuoriuscite di gas e di fluidi, che a volte regalano cartoline spettacolari.

Come lo scorso maggio, quando una forte emissione di gas contenente zolfo, ha colorato il mare di un bianco intenso.

Tutto il sistema vulcanico dell’isola è costantemente tenuto sotto controllo dagli esperti dell’INGV, a tutela della sicurezza di turisti e bagnanti.

In questo angolo di paradiso non mancano le curiosità gastronomiche, che sposano la vocazione agricola dell’entroterra alla cucina di mare…

Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio, ci sarà Fabio Gallo, questa settimana, a Portopalo di Capo Passero a bordo, dal tramonto all’alba, di un peschereccio per la pesca a circuizione con le lampare del pesce azzurro, in compagnia di una delle più antiche famiglie di pescatori siciliani.