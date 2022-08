Leggerissima estate: dal 12 agosto su Rai2 con Savino Zaba

Una serata di allegria e spensieratezza, in onda su Rai2 in seconda serata il 12 agosto, per festeggiare l’estate, le sue canzoni (di ieri e di oggi), con i beniamini del pubblico, tra ricordi, emozioni, momenti di leggerezza e travolgenti parentesi di balletto.

Questo è molto di più sarà LEGGERISSIMA ESTATE, che torna sulla seconda Rete dopo il successo della passata edizione, e lo farà con una squadra capitanata da Savino Zaba , che condurrà la serata e farà da gran cerimoniere alle star ospiti delle due location.

Il programma

Star che andranno da Gigi Finizio a Valeria Marini, passando per Paolo Vallesi, i Neacò, Gary Low, Il Giardino dei Semplici, Gianfranco Lacchi, Diego Moreno, Anna Caputo, Antonio Ottaiano e tanti altri, con i “tormentoni” e tutto quanto fa estate in un contagioso clima di allegria, che sarà alimentato – nel corso di tutte e due le serate – dalle incursioni delll’esilarante duo comico di Pablo e Pedro.

E sarà come affidare alla musica il magico ruolo di in una “macchina del tempo”, per far letteralmente viaggiare il telespettatore da un’epoca ad un altra a rigoroso tempo sorrisi e soprattutto canzoni.

Poco più di un’ora di gioia di vivere nel rigoroso invito che arriva dal titolo stesso del programma, LEGGERISSIMA ESTATE, che promette simpatia ed una gran dose di buon umore, che non guasta in particolar modo nella stagione che stiamo vivendo.

La prossima puntata

LEGGERISSIMA ESTATE tornerà in onda con la seconda puntata in programma il 19 agosto. Tra i primi ospiti che possiamo svelare: Simona Bencini, Francesco Baccini, Nino Buonocore