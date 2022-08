(Adnkronos) – Un uomo non ancora identificato ha lanciato la sua auto in fiamme contro una barriera di protezione di Capitol Hill, quindi è uscito dal suo veicolo, ha preso a sparare all’impazzata e infine si è suicidato. La polizia di Capitol Hill, sede del Congresso degli Stati Uniti, non ha al momento confermato formalmente l’incidente, avvenuto nella nottata. A riferirne è FoxNews.