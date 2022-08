Lamborghini Urus: le ultime indiscrezioni sul restyling

Nel corso del prossimo autunno, la Super SUV coupé Lamborghini Urus sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Stando alle indiscrezioni, la gamma sarà ampliata ad ulteriori declinazioni. Proposta come Urus Evo, sarà equipaggiata con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 660 CV o 670 CV di potenza.

Inoltre, non è esclusa l’adozione della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Tra le altre novità della prossima Lamborghini Urus Evo dovrebbe figurare la configurazione Sterrato con lo stile da fuoristrada, più la versione sportiva Performante da almeno 700 CV di potenza.

Per la primavera del 2023, invece, sarebbe in programma il debutto della declinazione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Momentaneamente nota come Lamborghini Urus PHEV, sarà accreditata della potenza complessiva di 820 CV, nonché dell’autonomia massima di circa 60 km nella modalità di guida elettrica.