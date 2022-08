Lamborghini Tormenta: la denominazione per la sostituta della Aventador?

Uscita quest’anno di produzione, la Lamborghini Aventador sarà sostituita solo nel corso del 2023. Molto probabilmente, la nuova supercar della Casa del Toro sarà commercializzata come Lamborghini Tormenta. Inoltre, adotterà anche la propulsione ibrida Plug-In Hybrid.

Stando alle indiscrezioni, la nuova Lamborghini Tormenta sarà accreditata della potenza complessiva di 900 CV, se non addirittura 1.000 CV, grazie all’abbinamento tra il nuovo motore a benzina 6.5 V12 aspirato e l’unità elettrica dedicata.

Come l’antenata Countach, la denominazione ufficiale della prossima Lamborghini Tormenta non apparterrà alle razze di tori spagnoli, già sfruttate per le precedenti Diablo, Murcielago e, appunto, Aventador.