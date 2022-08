La Rappresentante di Lista al Locus Festival (20 agosto). Le foto del concerto di Mola di Bari

Nell’arena del magnifico Castello Angioino di Mola di Bari, sabato 20 agosto lo show variopinto de La Rappresentante di Lista, autentica rivelazione delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo con Ciao Ciao (2022) e Amare (2021).

Per gli ultimi due headliner italiani del festival, il Locus lascia la Valle d’Itria e si sposta lungo il litorale barese.

Una serata ricca di emozioni, capace di entusiasmare il pubblico accorso per assistere all’esibizione live della band.

Il concerto de La Rappresentante di Lista a Mola di Bari

Oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano elettrico, chitarra elettrica ed acustica e voci), altri sei gli altri i musicisti sul palco.

Una formazione in crescita che ha visto protagonisti Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra acustica, percussioni e cori), Roberto Calabrese (batteria), Carmelo Drago (basso) e Roberto Cammarata (chitarra elettrica).

Un vero e proprio ensemble di musicisti e amici, compagni di un viaggio che per LRDL è iniziato 11 anni fa e che è stato ripercorso nel nuovo show.

Grande spazio al repertorio de LRDL ma anche per “My Mamma – Ciao Ciao Edition”, la riedizione del quarto album che contiene anche il successo sanremese certificato doppio Disco di Platino “Ciao Ciao” e che dà il nome al tour.

Quello di questa estate è un live dove la musica è la vera grande protagonista, un esplosivo concerto full band dove grande spazio è lasciato all’improvvisazione, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi e sta contribuendo al successo su tutti i livelli di “Ciao Ciao”.

Le foto del concerto

