KonoSuba: Fantastic Days festeggia il suo primo anniversario con un mitico festival a 4 stelle

Nuovi eventi, quest e bonus per festeggiare l’anniversario in serbo per i fan di KonoSuba!

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–KonoSuba: Fantastic Days, l’RPG per dispositivi mobili gratuito di Nexon, dà il via a una settimana di festeggiamenti per celebrare la ricorrenza del primo anniversario del gioco. Dopo dodici mesi di combattimenti per sconfiggere il malvagio Re Demone, i nostri intrepidi eroi si sono guadagnati il diritto di festeggiare partecipando a festival con omaggi e premi prestigiosi!





Oltre ai generosi bonus offerti per la pre-registrazione all’inizio del mese in corso e a coronamento di un anno davvero straordinario per il mondo di Axel, i fan di KonoSuba possono aspettarsi un’infinità di attività gratificanti e ambiti premi per il tempo dedicato al gioco:

Bonus di login 1° anniversario (dal 23 agosto all’11 settembre): Biglietto gratuito con 10 estrazioni, fino a 3.000 Quarzi e molto altro ancora!

(dal 23 agosto all’11 settembre): Biglietto gratuito con 10 estrazioni, fino a 3.000 Quarzi e molto altro ancora! Nuova Quest principale e Nuova Trama principale (Parte 2, Capitolo 8)

e (Parte 2, Capitolo 8) Nuovo evento Trama : “Un duetto con la demone cremisi!” Durante questo evento i giocatori potranno assistere all’esibizione del duetto Kazuma e Megumin che canteranno “Bad Apple” Partecipando alle missioni degli eventi proposti i giocatori potranno vincere il personaggio 3★ Lia (presentatrice danzante)!

: “Un duetto con la demone cremisi!” Estrazione a sorte 1° anniversario (dal 25 agosto al 4 settembre): Si possono ottenere i biglietti partecipando all’evento Biglietto premio 1° anniversario (dal 16 al 29 agosto) In palio una miriade di premi, tra cui 100.000 Quarzi e il biglietto 4★ Guaranteed Ticket!

(dal 25 agosto al 4 settembre): Reclutamento 10x in omaggio 1° anniversario (dal 23 agosto al 3 settembre): Si possono ottenere i biglietti partecipando agli eventi/alle campagne proposti in occasione del primo anniversario I giocatori potranno ottenere i personaggi offerti in omaggio in occasione del primo anniversario

(dal 23 agosto al 3 settembre): Reclutamento per il Festival degli Avventurieri leggendari 1° anniversario : Membri speciali 4★ Kazuma (Palco per due) 4★ Megumin (Cantante sensazionale) Membri del Festival degli Avventurieri leggendari: 4★ Aqua (Avventuriera leggendaria) 4★ Darkness (Avventuriero leggendario)

:

Basato sulla omonima e popolare serie anime, KonoSuba: Fantastic Days è stato lanciato in tutto il mondo il 19 agosto 2021 per dispositivi iOS e Android sulla scia dell’enorme successo riscosso in Giappone. Il protagonista del gioco è uno studente delle superiori (Kazuma) che si reincarna in un mondo fantastico, in cui incontra una dea inetta (Aqua), una fanatica degli esplosivi (Megumin) e un crociato folle (Darkness) nella loro quest per sconfiggere il perfido Re Demone. Restando fedele alla trama originale, questo gioco per dispositivi mobili basato su una serie anime propone contenuti inediti, nonché eroi ed eroine esclusivi creati appositamente per il gioco. I fan di Konosuba hanno potuto combattere nelle vesti dei loro personaggi anime preferiti, tutti doppiati dagli attori giapponesi originali, tra cui Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi e Ai Kayano.

Venite a festeggiare il meraviglioso mondo fantastico di Axel!

KonoSuba: Fantastic Days è pubblicato da Nexon in collaborazione con Kadokawa, la casa editrice di KonoSuba, e sviluppato da Sumzap.

