Kia Sorento: allo studio il restyling di metà carriera

Nel corso del 2024, la SUV di medie dimensioni Kia Sorento sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile in linea con le nuove Sportage e Niro, soprattutto per quanto riguarda il frontale.

A livello meccanico non sarebbero previste grandi novità, in quanto la nuova Kia Sorento restyling continuerà ad essere proposta nelle confermate versioni HEV a propulsione ibrida Full Hybrid da 230 CV e PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 265 CV di potenza complessiva.

Inoltre, non è escluso il ritorno della motorizzazione diesel 2.2 CRDi da 202 CV di potenza, ovviamente dotata della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Infine, tra le novità della prossima Kia Sorento restyling potrebbe figurare l’inedita configurazione X-Pro con lo stile da fuoristrada.