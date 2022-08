(Adnkronos) – Ancora un sanguinoso attentato a Kabul. Decine di persone – non meno di trenta, secondo alcuni media – sono rimaste uccise e decine di altre ferite in un’esplosione in una moschea durante le preghiere della sera in una moschea della capitale afghana. L’esplosione è avvenuta nell’area di Kotal-e-Khairkhana, nella parte settentrionale di Kabul, e tra le vittime ci sarebbe anche l’imam della moschea Mawlawi Amir Mohammad Kabuli.