Jeep Wrangler: allo studio le gemelle di Fiat e Alfa Romeo?

L’attuale Jeep Wrangler è disponibile sul mercato europeo solo nella versione 4xe a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, tra l’altro esclusivamente nella variante Unlimited a passo lungo con la carrozzeria a cinque porte. Tuttavia, per il modello standard a passo corto nella configurazione a tre porte sarebbero allo studio le gemelle di Fiat e Alfa Romeo.

Infatti, potrebbe tornare la Fiat Campagnola come modello ‘alter ego’ della Jeep Wrangler, ma in serie limitata. Questa speciale declinazione, prodotta in soli 500 esemplari, dovrebbe essere equipaggiata con il motore diesel 2.2 MultiJet da 210 CV di potenza condiviso con la SUV di medie dimensioni Alfa Romeo Stelvio.

Per la gemella Alfa Romeo Matta, invece, potrebbe essere utilizzato il più prestante propulsore a gasolio 3.0 MultiJet V6 da 264 CV di potenza del pick-up Jeep Gladiator. Se l’operazione dovesse avere successo, grazie anche alla sinergia con la divisione Mopar, non è escluso che verrebbe ampliata ad altre interpretazioni.