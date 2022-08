“Investimenti da Sogno”: da St. Moritz e Lugano a Milano, per arrivare a Dubai e Ibiza

The Great Living Estate offre esclusive proprietà da sogno, customizzate in base alle esigenze del cliente. Infatti, The Great Living Estate è una realtà affermatasi come uno dei più importanti operatori nel settore del luxury real estate, non solo in Svizzera, ma in tutto il mondo, ovunque vi siano proprietà esclusive da trattare per accontentare le esigenze della clientela di più elevato standing.

L’intuizione dell’elettrizzante e visionario CEO e proprietario, Manuel Tenca, è stata quella di comprendere il potenziale della clientela presente in località come l’Engadina, e di direzionare la propria attività esclusivamente sui canali non convenzionali, i cosiddetti canali “off market’. La particolarità? Non solo proporre prodotti da sogno, ma offrire ciò che davvero manca nel mercato di oggi: la possibilità di concretizzare un investimento redditizio e sicuro, capace di generare marginalità importanti in caso di vendita e di restituire rendimenti altrettanto interessanti in caso affitto.

Il tutto, solo ed esclusivamente in aree eleganti e lussuosecome St. Moritz, Lugano, Milano, Dubai, Ibiza, dove Manuel Tenca segue personalmente la realizzazione di ville, edificistorici, attici, e chalet, preparandoli a regola d’arte e secondo le più minuziose e a volte stravaganti richieste dei suoi clienti.

Cosa distingue la The Great Living Estate dalle altresocietà di intermediazione immobiliare?

Sin dall’inizio, il concetto del “tailor-made” (o fatto sumisura) è stato il tema centrale della visione della The Great Living Estate.

Grazie alla conoscenza personale dei clienti-investitori,Manuel Tenca è stato in grado di creare un vestito su misuraper ogni esigenza ed ogni pretesa, anche le più strane.

Tutto ciò è stato resto possibile da due aspetti decisivi. Innanzitutto, l’ottima rete di relazioni sviluppata nel corso degli anni, grazie anche al sodalizio con nomi importanti, come quello dell’Avv. Felice Massa (il business lawyer che unisce il mondo dello sport al mondo dell’impresa), che da qualche anno supporta la The Great Living Estate siasotto il profilo legale sia sotto il profilo delle pubblicherelazioni. Poi c’è la modalità di lavoro secondo cui la The Great Living Estate si presenta al cliente come unico referente: un General Contractor che sviluppa progetti “chiavi in mano”. Partendo dalle richieste del cliente, si cura ognipasso del processo di compravendita e ristrutturazione,dalla progettazione, alla gestione del cantiere, alle forniture, fino ad entrare anche nei più piccoli dettagli, per consegnare un prodotto finito pronto per essereutilizzato.

Quindi, lo chiediamo a Manuel Tenca, perchè scegliere proprio The Great Living Estate?

Oltre alla qualità, va ricordato che la The Great Living Estateè, a differenza di altre, una società di intermediazioneimmobiliare che performa esclusivamente sul rendimento del cliente. Se siamo contenti noi il cliente lo è dieci volte tanto.

Non è un caso se Solo negli ultimi due anni, la The Great Living Estate ha portato a termine più di 46 operazioni, suddivise in proprietà private “no budget” e operazioni da messa a reddito. Guardando le cifre di rendimento, in media un’operazione rende dal 20 al 22% alla vendita, e dal 5 al 7% se l’oggetto viene messo a reddito. La redditività di questiinvestimenti è alta, ragione per cui scegliamo minuziosamentela nostra clientela esclusiva. e referenziata.

Cosa ci si può aspettare da un investimento tramite The Great Living Estate?

Vista la qualità del nostro Servizio, possiamo permetterci di essere molto selettivi. Non basta avere il portafoglio adatto al tipo di investimento che proponiamo, ma ci piace lavoraresoltanto con clienti referenziati, meticolosamente scelti dainostri partner, che rispecchino e condividano la nostra visione.

Il fattore umano è alla base di tutto: sia noi, sia I nostri clientisiamo consapevoli che gli investimenti che proponiamorichiedano un percorso necessario, i cui risultati e successisono certi, ma da condividere con le giuste tempistiche, ancheper fare in modo che il valore creato vada a beneficio anchedelle generazioni future.

Infine, aspetto decisamente non trascurabile, riteniamo che la selezione accurata della nostra clientela ci permetta di sviluppare opportunità di network tra persone e imprenditoriche di sicuro condividono I medesimi valori umani. Ci piaceinfatti favorire, anche nel corso di eventi che organizziamo neinostri uffici di saint Moritz o in altre location esclusive,interezioni e connessioni tra clienti e partner, che in alcunicasi hanno già portato alla definizione di collaborazioni molto importanti.