Incendi in Sicilia, paura a Palermo: fiamme minacciano abitazioni a Borgo Nuovo

(Adnkronos) – In Sicilia paura a Palermo per un grosso incendio divampato nelle colline che circondano il quartiere di Borgo Nuovo. Alimentate dal forte vento di scirocco le fiamme lambiscono alcune abitazioni e avrebbero interessato anche alcuni box. Diversi i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni per precauzione. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e personale della Protezione civile.

A Borgo Nuovo sopralluogo del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e del suo vice, Carolina Varchi. “Da alcune ore diversi incendi stanno mettendo a dura prova i palermitani – dice il primo cittadino – Insieme al vicesindaco Carolina Varchi sono andato a fare un sopralluogo presso il quartiere di Borgo Nuovo per controllare di persona che la situazione sia sotto controllo”.

Le temperature roventi, con la colonnina di mercurio che ha superato i 40 gradi, e il forte vento di scirocco alimentano i roghi nel Palermitano. Decine gli interventi da stamani. Squadre da terra dei vigili del fuoco e 5 canadair sono al lavoro per spegnere le fiamme che stanno interessando i comuni di Carini, Torretta, Bolognetta, Partinico, Monreale, Belmonte Mezzagno, San Giuseppe Jato. Alle operazioni di spegnimento partecipano anche alcune squadre di Enna e Agrigento.

L’autostrada A19 ‘Palermo-Catania’ è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese, per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

E’ stato sbloccato, invece, in entrambe le direzioni di marcia il traffico lungo l’autostrada A19dir tra via Giafar e Villabate. Lo stop alle auto era stato provocato da un rogo che lambiva la strada. Permangono code.

La Protezione civile regionale ha pubblicato il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Per domani a Palermo è prevista una sensibile diminuzione del rischio di ondate di calore, che scende al livello 1 (colore giallo), con una temperatura massima percepita che si attesta sui 35 gradi. Trend ancora in discesa per dopodomani, 20 agosto, quando la temperatura massima percepita dovrebbe attestarsi sui 33 gradi (livello 0).

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è ‘media’ la pericolosità prevista (livello di ‘preallerta’, colore arancione).