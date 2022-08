In Giappone si valuta lo sviluppo di nuovi reattori nucleari

(Adnkronos) – Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha dato istruzioni al suo Governo di prendere in considerazione lo sviluppo di nuovi reattori nucleari più sicuri e più piccoli, segnalando una rinnovata enfasi sull’energia nucleare anni dopo la chiusura di molti impianti del Paese. Il movimento antinucleare e le preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini sono aumentate notevolmente in Giappone a seguito del disastro della centrale nucleare di Fukushima del 2011, ma ora il Governo spinge per un ritorno all’energia nucleare, preoccupato per la carenza di energia a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.