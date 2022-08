Imparare WordPress: La guida completa alla creazione del vostro sito web

‍Con oltre 25 milioni di utenti, WordPress è una delle piattaforme più popolari per la creazione di siti web. È anche una delle più facili da imparare, soprattutto se si ha la passione per la creazione di siti web e blog. Non è necessario essere esperti informatici o programmatori per iniziare a lavorare con WordPress; chiunque può creare il proprio sito web con un po’ di pratica e determinazione. Con le giuste competenze e conoscenze, potete creare il vostro blog o sito web personale in pochissimo tempo. Se state cercando un nuovo lavoro, un’azienda, un cliente o semplicemente volete iniziare a condividere i vostri pensieri online per farli vedere ad amici e parenti, questa guida vi aiuterà a iniziare con WordPress.

Che cos’è WordPress?

WordPress è un sistema di gestione dei contenuti (CMS) gratuito e open source basato su PHP e MySQL. È una delle piattaforme di blogging e siti web più popolari, disponibile gratuitamente. È possibile utilizzarlo per creare e gestire il proprio sito web, blog o negozio online. WordPress è un framework che alimenta circa il 29% di tutti i siti web online. Questo include tutto, dai siti web delle piccole imprese alle riviste e ai giornali online. Si stima che circa 60 milioni di persone utilizzino WordPress ogni mese. Su Internet si trovano migliaia di tutorial, corsi e guide su WordPress. Inoltre, la popolarità di WordPress e la sua vasta comunità di utenti significa che c’è un’enorme selezione di temi e plugin che potete utilizzare per personalizzare il vostro sito a vostro piacimento.

Come installare WordPress

Quando iniziate a imparare WordPress, una delle prime cose che dovrete fare è installarlo sul vostro computer. Si tratta di un’operazione che dovrete fare anche prima di ogni nuovo sito web WordPress che creerete. Per prima cosa, dovrete scaricare il file di installazione di WordPress. Potete farlo andando sul sito web di WordPress e cliccando su “Download” nella parte superiore della pagina. Una volta scaricato il file, potete aprirlo e fare clic su “Installa WordPress”. Questo vi guiderà attraverso il resto del processo di installazione. Una volta installato WordPress, potrete iniziare a creare il vostro sito web.

Creare un sito web con WordPress

Se volete creare un sito web con WordPress, dovrete prima installarlo sul vostro computer e creare un account con un servizio di web hosting. Successivamente, dovrete installare WordPress sul vostro webhost. Per farlo, aprite il file di installazione di WordPress e fate clic su “Installa WordPress”. Una volta completato il processo di installazione, potrete accedere al vostro account WordPress e iniziare a creare il vostro sito web. Potete scegliere di utilizzare un tema WordPress già pronto o di creare e progettare il vostro sito web da zero. Se si desidera progettare il proprio sito web, è necessario avere una certa conoscenza della codifica e del design.

Scegliere un tema WordPress

Una delle decisioni più importanti da prendere quando si crea un sito web con WordPress è la scelta del tema. Il tema controlla l’aspetto, l’atmosfera e la funzionalità del vostro sito web. Ci sono migliaia di temi per WordPress tra cui scegliere. È possibile trovarli e scaricarli sul sito web di WordPress. Quando si sceglie un tema, ci sono alcune cose da tenere a mente. Innanzitutto, assicuratevi che il tema sia compatibile con l’ultima versione di WordPress. Molte persone aggiornano all’ultima versione di WordPress quando installano la piattaforma sul proprio computer.

Riassumendo

Creare un sito web è uno dei modi migliori per ottenere nuovi clienti, soprattutto se si sta cercando di avviare un’attività. È anche un ottimo modo per condividere i vostri pensieri e le vostre idee con amici, familiari e altre persone che potrebbero essere interessate a ciò che avete da dire. Con le giuste competenze e conoscenze, chiunque può creare il proprio sito web WordPress. Tuttavia, se volete creare un sito che si distingua veramente, dovrete assumere un web designer.