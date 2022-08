Immobiliare: come acquistare e vendere e casa a Torino con Casavo

Se si desidera acquistare o vendere un’abitazione a Torino è possibile rivolgersi a Casavo, una piattaforma che si occuperà di acquistarla entro trenta giorni e di consegnare immediatamente il 100% della liquidità.Questa piattaforma infatti rappresenta l’idea di una Start Up nata a Milano nel 2017, capace di dimostrare in quale misura la tecnologia sia capace di incrementare trasparenza ed efficienza del mercato immobiliare italiano. Infatti, per guadagnare grazie al mattone le cose ad oggi sono differenti. Bisogna dimenticare le lunghe attese prima di concludere una vendita e le relative visite all’immobile prima di giungere a una reale proposta d’acquisto.

Casavo a chi si rivolge?

Casavo riesce a presentarsi come la migliore soluzione per tutti coloro che desiderano acquistare o vendere un bene immobile, andando a ridurre l’incertezza e lo stress legati a tali pratiche di compravendita. Rappresenta dunque un’alternativa ai tradizionali canali di vendita.

Questa attività opera oggi in diverse città italiane, tra le quali troviamo Roma, Milano, Firenze, Verona, Bologna e chiaramente Torino. Oltretutto, dall’inizio del 2020, l’azienda si occupa di acquisti e vendite immobiliari anche al di fuori del nostro Paese, infatti il suo operato si allarga alla Spagna e in particolare alla sua capitale Madrid. La società collabora inoltre con moltissime agenzie immobiliari del territorio senza creare alcuna competizione, tant’è che queste ultime possono ricorrere a Casavo per segnalare una casa interessante presente nel loro portfolio. Alternativamente, anche i privati possono esporre il proprio immobile direttamente sulla pagina web di questa società italiana.

Come funziona la piattaforma di Casavo

Innanzitutto è bene sottolineare come questa piattaforma possa essere utilizzata tanto per vendere casa quanto per comprarla. Vediamo dunque in modo più dettagliato in che modo è possibile utilizzarla per entrambi i casi.

La vendita con Casavo. Direttamente dalla homepage di Casavo Torino è possibile cliccare su Ottieni una valutazione immediata online. A questo punto è sufficiente inserire l’indirizzo dell’abitazione in questione avendo cura di inserire il corretto numero civico e selezionando dall’apposito menù a tendina la città nella quale si trova. Una volta fatto ciò è possibile proseguire cliccando questa volta su Scopri il valore, nella pagina successiva compariranno una serie di domande sulla casa, utili a Casavo per stabilire una valutazione più reale e accurata. Una volta compilati tutti i quesiti è necessario inserire tutti i propri dati per essere ricontattati dal personale esperto della società. Infine, premendo su Invio si verrà reindirizzati su un’ulteriore pagina web nella quale si potrà visualizzare la valutazione dell’immobile ottenuta tramite l’algoritmo della piattaforma. Chiaramente il valore ottenuto è solamente preliminare e potrà subire variazioni una volta effettuato il sopralluogo della casa.