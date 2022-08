Il Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà dotato di un caricabatterie?

Samsung ha recentemente presentato due nuovi smartphone pieghevoli: il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4 .

Il primo è il successore dello Z Flip 3, con specifiche e design migliori. Caratteristiche che lo rendono uno dei migliori smartphone pieghevoli del momento. Tra gli aggiornamenti più importanti ci sono la capacità della batteria migliorata e una ricarica più rapida.

Tuttavia, poiché in quest’ultimo periodo alcuni produttori di smartphone stanno distribuendo i propri telefoni senza un alimentatore di ricarica, ci si chiede se anche il Galaxy Z Flip 4 lo avrà. Scopriamolo.

Cosa c’è nella confezione del Samsung Galaxy Z Flip 4?

Sfortunatamente, non ci sarà l’alimentatore all’interno della confezione di Z Flip 4. Il contenuto della confezione del telefono comprende:

Il Samsung Galaxy Z Flip 4

Un cavo USB-C

Lo strumento per aprire lo slot della SIM

Detto questo non sorprende il fatto che Samsung non includa l’alimentatore all’interno. Anche i predecessori, così come gli ultimi modelli, stanno arrivando privi di esso. Con una confezione molto più sottile! Una tendenza che era stata lanciata da Apple con il lancio dell’iPhone 12.

Il Galaxy Z Flip 4 supporta la ricarica rapida

Capitolo batteria, il Galaxy Z Flip 4 è dotato di una da 3.700 mAh e la ricarica rapida ora raggiunge i 25 W. C’è anche il supporto per la ricarica wireless da 10 W, come il suo predecessore.

Nonostante ciò, la velocità di ricarica del Galaxy Z Flip 4 è molto più lenta rispetto ad altri competitors lanciati di recente.

Secondo Samsung, può il dispositivo può effettuare metà ricarica in circa mezz’ora con un alimentatore da 25 W.