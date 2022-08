Il nuovo Rover di Unicontrol, di facile utilizzo, elimina le barriere ed evita le perdite di tempo nei cantieri edili

Grazie al nuovo UnicontrolRover, gli appaltatori e i geometri possono ora evitare frustranti e costosi fermi macchina effettuando da soli le misurazioni di base.





ODENSE, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–A prescindere dalla formazione e dalle qualifiche, il nuovoUnicontrolRover consentirà a qualsiasi utente di misurare e tracciare punti con grande precisione e digitalizzazione immediata, disponibile per il sistema di controllo 3D della macchina dell’operatore. Questa nuova tecnologia è stata sviluppata in stretta collaborazione con il settore edile e testata a fondo nell’arco di quattro mesi in cantieri molto frequentati in Danimarca e nel resto del mondo.

Al momento del lancio del prodotto, Unicontrol aveva già ricevuto molti ordini per il nuovo UnicontrolRover. Gli utenti che hanno testato il prodotto in loco sono rimasti talmente soddisfatti da richiedere un ulteriore UnicontrolRover per ottimizzare il lavoro di rilievo, controllo qualità e documentazione.

Il nuovo rover con funzione di inclinazione integrata combina un ricevitore GNSS ad alte prestazioni con la familiare e intuitiva interfaccia del tablet Unicontrol. Con pochi clic è possibile tracciare punti e linee, creare progetti di superfici, effettuare calcoli di aree e, grazie a UnicontrolCloud, condividere direttamente punti e linee con macchine e colleghi.

“I nostri clienti ci chiedevano da tempo di aggiungere un rover da integrare con il controllo macchina 3D e la soluzione cloud di Unicontrol. Avere un’opzione semplice per caricare i file di progetto da UnicontrolRover ad altri dispositivi Unicontrol, invece di inseguire l’operatore della macchina con una chiavetta USB in loco, fa una grande differenza”, afferma Ehsanullah Ekhlas, CCO di Unicontrol.

Per l’impresa di costruzioni Harry Andersen & Søn, invece, UnicontrolRover è ormai un punto fermo nella cassetta degli attrezzi:

“Utilizziamo UnicontrolRover per effettuare rilievi di ogni tipo, dal terreno alle fognature, per tracciare i punti per i cordoli e per controllare le altezze dopo il livellamento. È molto utile, perché significa precisione e affidabilità. La funzione di inclinazione rende anche più veloce la misurazione. L’interazione tra UnicontrolRover e il sistema di controllo della macchina funziona molto bene, perché ci permette di caricare subito i dati del progetto sul cloud.,” dice il geometra Lars Thomsen, di Harry Andersen & Søn A/S.

Unicontrol è un innovatore in rapida crescita nelle soluzioni di controllo macchine 3D per il settore delle costruzioni. Fondata nel 2018, Unicontrol ha sperimentato una crescita esponenziale, aprendosi attraverso operazioni di proprietà e distributori in più di 22 paesi.

