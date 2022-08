Il modulo 5G R16 a banda ultralarga di Quectel ottiene la certificazione per l’utilizzo nelle reti 5G e LTE-A di T-Mobile

VANCOUVER, Columbia Britannica–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT, ha annunciato che il suo modulo 5G NR RM520N-GL, conforme agli standard 3GPP Release 16 (R16), ha ottenuto la certificazione per l’operatività nelle reti 5G e LTE-A di T-Mobile negli Stati Uniti.





Questa certificazione consente ai clienti del modulo RM520N-GL di implementare commercialmente, sulle reti 5G e LTE-A di T-Mobile, i propri gateway domestici, router professionali, dispositivi di automazione industriale, veicoli per consegne senza personale, robot, droni, laptop per privati e per uso industriale, oltre ad altre applicazioni IoT di prossima generazione.

“Siamo entusiasti di rilevare che, con questa importante certificazione sul mercato nordamericano ottenuta dal nostro modulo compatibile con le funzionalità 5G R16, noi di Quectel abbiamo compiuto un ulteriore e significativo progresso nel 5G”, ha commentato Norbert Muhrer, presidente e CSO di Quectel. “È un risultato che conferma il nostro impegno volto a guidare l’innovazione e a fornire soluzioni IoT d’eccellenza, estremamente affidabili, che aiuteranno i nostri clienti globali a velocizzare la prossima ondata di applicazioni IoT per il 5G”.

Basato sulla piattaforma SDX62 di Qualcomm, il modulo RM520N-GL supporta le due modalità NSA e SA 5G, oltre a funzionalità avanzate della versione R16 come la banda ultralarga, la latenza a livello di millisecondi, il network slicing della rete 5G e l’affidabilità eccezionale.

Rivolto ai mercati globali, questo modulo è stato studiato per supportare 28 diffuse bande sub-6GHz internazionali (n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 29/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 75/ 76/ 77/ 78/ 79), è compatibile con le versioni precedenti delle reti LTE-A/3G e integra funzionalità GNSS per i servizi di localizzazione. Questo modulo ad alto livello di integrazione è in grado di migliorare significativamente le implementazioni IoT globali dei clienti.

Progettato con un fattore di forma M.2 standard di settore, RM520N-GL presenta dimensioni di 30,0mm x 52,0mm x 2,3mm e vanta quindi una compatibilità pin to pin con le serie di moduli 5G RM50xQ, LTE-A Cat 6 EM06/ EM060K, EM12/ EM12xR/ EM120K Cat 12 ed EM160R-GL Cat 16, tutte di Quectel, per semplificare al massimo gli aggiornamenti di rete dei dispositivi dei clienti.

Il modulo RM520N-GL supporta la Carrier Aggregation (CA) NR 2 x in downlink e uplink e tutte e tre le combinazioni di CA time division duplex (TDD) e frequency division duplex (FDD) sub-6GHz, inclusa la CA FDD+TDD, FDD+FDD e TDD+TDD. Questo garantisce maggior copertura, capacità e velocità del 5G perché consente la combinazione degli asset disponibili degli spettri 5G. Si tratta di funzionalità che consentono a RM520N-GL di ottenere velocità massime in downlink fino a 3,4Gbps e velocità massime in uplink fino a 900Mbps. Queste velocità di trasmissione dati rispondono alle esigenze delle applicazioni di settore che richiedono maggior larghezza di banda mobile e capacità di comunicazione affidabili, come la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), i dispositivi che utilizzano la banda larga mobile e l’automazione industriale.

Forte di una ricca serie di protocolli internet, il modulo RM520N-GL supporta numerose funzionalità opzionali, come eSIM e VoLTE, e integrata le interfacce superveloci USB 3.1/PCIe 3.0.

Oltre alla certificazione presso T-Mobile, il modulo RM520N-GL di Quectel ha ottenuto anche le certificazioni mondiali GCF, PTCRB, CE, CCC, RCM, FCC e IC.

Per contribuire alla semplificazione dei progetti dei suoi clienti, Quectel propone anche una gamma completa di antenne 5G già pronte per l’uso e personalizzate che migliorano nettamente la connettività wireless. Gli sviluppatori IoT possono acquistare in bundle il modulo RM520N-GL con le antenne e i servizi pre-certificazione di Quectel, tagliando così sui costi e sui tempi di commercializzazione dei dispositivi 5G.

