Il messaggio di Calenda a Letta – Video

(Adnkronos) – “Dove siamo nella discussione con il Pd”. In un video postato su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda spiga “quello che abbiamo chiesto ad Enrico Letta”. “Abbiamo chiesto due cose, a me sembra davvero il minimo sindacale per non mettere insieme una accozzaglia totalmente incoerente e di scarsa qualità. Se la risposta sarà no, intanto che arrivi perché la stiamo aspettando, allora la responsabilità della rottura sarà interamente sua e noi a viso aperto andremo a combattere con una proposta di governo credibile per bloccare l’avanzata della Meloni”, afferma.