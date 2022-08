I migliori classici del cinema da vedere gratis online

Grazie alla diffusione di internet veloce e alla nascita delle piattaforme di streaming, la visione di film e serie TV on demand è diventata accessibile a tutti. I cataloghi degli operatori del settore sono ricchi di proposte in ogni genere, molte delle quali da vedere completamente gratis: ecco alcuni grandi classici del cinema in versione free.

La vasta offerta di contenuti free online

La possibilità di usufruire di servizi digitali in forma completamente gratuita è ormai molto diffusa in rete, grazie all’iniziativa di tanti operatori che vengono incontro alle richieste del mercato garantendo la fruizione di almeno una parte del proprio catalogo in modalità free. Ciò accade molto spesso nel settore dell’entertainment, dove anche le società più grandi si impegnano periodicamente a pubblicare contenuti accessibili a costo zero, sia per ciò che riguarda prodotti audio e video che in fatto di giochi online.

I casinò digitali, per esempio, hanno fatto dei cosiddetti giri gratis uno dei propri marchi di fabbrica: si tratta in sostanza dell’opportunità offerta ai curiosi di testare il servizio in modo gratuito anche se per periodi di tempo limitato, in modo da far valutare in maniera diretta le diverse tipologie di passatempi disponibili e la qualità degli stessi.

Grazie a questa strategia di marketing, i casinò online sono riusciti in questi anni ad aumentare in maniera costante la propria fetta di mercato, confermandosi come una delle realtà più redditizie e innovative nel vasto universo iGaming, capace di ampliare giorno dopo giorno la proposta di slot machine, roulette e altri giochi e, al tempo stesso, di aprirsi alle diverse esigenze degli utenti.

Politiche simili vengono seguite anche da diverse piattaforme di streaming, che puntano o su periodi di prova gratuiti o addirittura su porzioni di catalogo disponibili sempre in versione free. È tra queste proposte che oggi possiamo trovare alcuni dei più bei classici del cinema da godere nella comodità di casa senza spendere un euro.

Divorzio all’italiana

Su RAI Play, la piattaforma streaming della TV di Stato, accessibile gratuitamente tramite app per smart TV e dispositivi mobili, è disponibile una vasta scelta di film, sia classici che di recente uscita. Tra gli imperdibili per gli amanti del cinema italiano anni ’60 troviamo Divorzio all’italiana, una delle commedie simbolo dell’epoca scritta e diretta da Pietro Germi.

Il film narra le vicende del barone Cefalù, innamoratosi di una giovane ragazza dopo 12 anni di matrimonio, che non potendo divorziare (all’epoca non esisteva ancora una legge in merito) cerca di ricorrere al cosiddetto delitto d’onore, tendendo una trappola alla consorte così da poterla incolpare di adulterio. Pur trattando un tema molto più sentito nel nostro Paese che all’estero, Divorzio all’italiana riscosse molto successo anche fuori dai confini nazionali tanto da ricevere un Golden Globe come miglior film straniero e uno per il miglior attore italiano, conferito a Marcello Mastroianni.

La ciociara

Sempre su RAI Play troviamo un’altra pietra miliare del cinema italiano, ossia La ciociara, film che ha consacrato Sophia Loren come miglior attrice protagonista agli Academy Awards del 1962. Diretto da Vittorio De Sica, a distanza di oltre 60 anni La ciociara è tuttora considerato come uno dei capolavori più importanti di sempre realizzati nel nostro Paese.

Dracula

È il 1931 quando Tod Browning porta sul grande schermo una delle versioni meglio riuscite di un romanzo cult del genere horror, ossia Dracula di Bram Stoker. Interpretato da un magistrale Bela Lugosi nei panni del Conte Dracula, il film oggi disponibile gratuitamente sulla piattaforma VVVVID all’epoca fece non poco scalpore, tanto da vedere l’intervento della censura per un paio di scene considerate eccessive. Gli “effetti speciali” utilizzati possono oggi far sorridere, ma siamo di fronte a un vero masterpiece del cinema di tutti i tempi assolutamente da non perdere.

Freaks

Ancora Tod Browning alla regia e ancora VVVVID come piattaforma di streaming, ma il titolo da mettere in lista è Freaks, uno dei film più strani e disturbanti di sempre. Ambientata in un circo in cui si esibiscono i cosiddetti “freaks”, ossia i “fenomeni da baraccone”, la pellicola vede la presenza di personaggi realmente affetti da malformazioni fisiche che all’epoca attiravano al circo tanti curiosi. Un titolo che tra dramma, grottesco e horror ha fatto storia.

La lista proposta è ristretta a pochi titoli, ma in realtà in rete è possibile trovare tanti altri film sia italiani che stranieri da guardare in versione free: le piattaforme citate, RAI Play e VVVVID, sono tra le migliori in questo senso, ma è consigliato un salto anche su PopCorn TV e sulla stessa YouTube.