I cinque titoli migliori del Ftse Mib, corre Tim

(Adnkronos) –

Tim guida la classifica dei cinque titoli migliori del Ftse Mib. Sul listino principale di Piazza Affari il gruppo delle tlc segna un progresso del 3,55% a 0,227 euro. Al secondo posto corre Diasorin (+2,21%), seguita da A2A (+2,02%) e Tenaris (+1,95%), spinta dal balzo del prezzo del petrolio, che sale di oltre un punto percentuale. Saipem, sempre fra i petroliferi, chiude la classifica del cinque titoli migliori del Ftse Mib con un progresso dell’1,94%, dopo i tre nuovi contratti siglati in Angola per 900 milioni di dollari.

Dopo l’avvio positivo a Wall Street le borse europee continuano a scambiare in ordine sparso. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,54% a 22.285 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia a quota 136 punti. Londra cede lo 0,49%, mentre Francoforte e Parigi scambiano sulla parità.

Sempre sul paniere principale di Piazza Affari guadagnano oltre un punto percentuale Amplifon, Iveco, Eni, Prysmian e Inwit. Fra i titoli in territorio negativo, Pirelli si aggiudica la maglia nera e cede l’1,40%. Male anche Interpump, in flessione dell’1,12%. In rosso si segnalano Italgas, Campari, Leonardo e Snam.