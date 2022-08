I cinque titoli migliori del Ftse Mib, brilla Saipem

(Adnkronos) –

Saipem guida la classifica dei cinque titoli migliori del Ftse Mib di Piazza Affari. Il titolo del gruppo del settore dell’ingegneria per l’energia e le infrastrutture segna un balzo del 4,74% a 0,848 euro e si aggiudica la maglia rosa del listino principale della Borsa di Milano. Seguono Bper (+4,44%) e Mediobanca (+3,57%), in spolvero con il resto del comparto bancario. Generali sale del 2,67%, in attesa dei conti del primo semestre del 2022 che verranno diffusi domani. Stellantis chiude la classifica dei cinque titoli miglio del Ftse Mib, con un progresso del 2,60%.

Toniche, con progressi oltre i due punti percentuali, anche Banca Generali, Eni, Moncler, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo. Titoli che trainano il rally innescato negli ultimi giorni da Piazza Affari, spinta dai risultati emersi nelle trimestrali di molte società quotate. Tanto che a Milano il Ftse Mib stacca gli altri indici europei: Londra sale dello 0,40%, Francoforte dello 0,41% e Parigi dello 0,43%. Intanto fra le materie prime accelera al ribasso il prezzo del petrolio, con un calo di oltre un punto percentuale: il Wti scambia a 96,8 dollari al barile e il Wti a 102,7 dollari.

Sempre sull’indice principale della piazza milanese Nexi si aggiudica la maglia nera, con una flessione dell’1%. in territorio negativo scambiano ance Interpump, Exor, Campari, Italgas e Diasorin.