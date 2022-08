I Bennifer si separano? Social impazziti ma la notizia non c’è

(Adnkronos) – È giallo sulla notizia di un divorzio lampo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che rimbalza da 24 ore sugli account social di tutto il mondo. In realtà, è bastato un articolo sul ‘Hollywood Life’ sul loro agosto distanti dopo la luna di miele a Parigi, con lui rientrato a Los Angeles e lei che si è trattenuta in Europa (pochi giorni fa era a Capri) per trasformare questa separazione fisica nella notizia di un divorzio a sole tre settimane dal matrimonio avvenuto a Las Vegas. Ma in realtà la coppia non ha mai detto di essersi separata e anche l’articolo da cui è partita la girandola di indiscrezioni (e centinaia di migliaia di battute su Twitter sul matrimonio che si sarebbe sciolto al sole più velocemente di un gelato) non parlava affatto di uno stop alla loro love story.

Semplicemente raccontava che le strade dei due si erano separate in questi giorni d’agosto perché lui era rientrato a Los Angeles per degli impegni di lavoro. “Fonti vicine alla coppia hanno rivelato a HollywoodLife in esclusiva che la coppia è assolutamente d’accordo sul passare del tempo separati e che questo renderà il loro amore molto più forte”, recitava l’articolo. Che poi però aggiungeva che Ben, 49 anni, e Jlo, 53 anni, era in contatto costante, tra telefonate, messaggi e videochiamate. “Il tempo che trascorrono lontani l’uno dall’altro rende più bello ritrovarsi. JLo adora il fatto di sapere che suo marito sarà lì per lei, qualunque cosa accada”, ha scritto HollywoodLife citando una fonte vicina a Jennifer. Quindi, cosa possa avere trasformato due settimane di separazione fisica ma non sentimentale in un divorzio (e portato gli hashtag dei due nelle prime posizioni delle conversazioni su Twitter di tutto il mondo) è un mistero che solo qualche algoritmo applicato ai social network può spiegare.