I 5 principali pro e contro degli smartwatch: potrebbe essere il momento di acquistarne uno!

‍Gli smartwatch non sono più un gadget qualsiasi. Sono un dispositivo essenziale per chi vuole aggiornare la propria tecnologia o semplicemente sostituire il vecchio orologio. Possono fare di tutto, dal tenere sotto controllo l’attività fisica al monitoraggio della frequenza cardiaca, e fanno molto di più.

Nonostante i numerosi vantaggi che offrono, gli smartwatch non sono perfetti. L’utilizzo di uno smartwatch presenta alcuni aspetti negativi che è bene conoscere prima di acquistarlo. Il seguente articolo elenca i 5 principali pro e contro, in modo che possiate decidere con cognizione di causa se acquistarne uno.

Pro degli smartwatch

– Alla moda: Le persone indossano orologi da migliaia di anni e la tendenza non accenna a fermarsi. Gli smartwatch sono progettati per apparire alla moda e sono disponibili in un’ampia gamma di design e colori per adattarsi allo stile di tutti. Chi ama l’aspetto di un orologio tradizionale ha ora la possibilità di tenere traccia della propria forma fisica e delle notifiche su uno smartwatch.

– Ampia gamma di funzioni: Gli smartwatch sono in grado di tenere traccia della forma fisica, monitorare la frequenza cardiaca, inviare e ricevere notifiche, consentire di effettuare chiamate, utilizzare applicazioni, riprodurre musica, mostrare indicazioni stradali e molto altro ancora. La quantità di funzionalità offerte dagli smartwatch è un grande vantaggio rispetto agli orologi normali.

– Tracciamento del fitness: Gli smartwatch sono in grado di tracciare con precisione la vostra forma fisica. Possono monitorare la frequenza cardiaca, i passi e i livelli di fitness, come il VO2 max e il livello di ossigeno nel sangue.

– Lunga durata della batteria: Gli smartwatch durano circa due giorni con una sola carica, il che è ottimo rispetto agli smartphone che devono essere ricaricati ogni giorno.



Contro degli smartwatch

– Tracciamento del fitness: Sebbene gli smartwatch siano ottimi per il rilevamento della forma fisica e della frequenza cardiaca, non sono precisi come i fitness tracker. Ad esempio, i fitness tracker Fitbit e Garmin sono più precisi degli smartwatch quando si tratta di misurare la distanza e monitorare il sonno. Tuttavia, gli smartwatch sono sufficienti per coloro che desiderano monitorare principalmente la frequenza cardiaca e i livelli di forma fisica.

– Scarsa durata: Gli smartwatch non sono resistenti come gli orologi normali a causa degli schermi fragili e sensibili. È necessario prestare attenzione quando si indossa uno smartwatch ed evitare di farlo urtare contro superfici dure. È importante acquistare una protezione per lo schermo e una custodia protettiva per evitare danni.

– Durata limitata della batteria: Un altro svantaggio di possedere uno smartwatch è la durata limitata della batteria. È necessario caricare regolarmente lo smartwatch e ricordarsi di portare con sé il cavo di ricarica quando si viaggia.

Come decidere se acquistare uno smartwatch?

Se siete interessati ad acquistare uno smartwatch, ci sono alcune cose che dovete considerare prima di fare l’acquisto. La prima cosa a cui pensare è il motivo per cui si desidera acquistare uno smartwatch. Le ragioni che spingono le persone ad acquistare uno smartwatch sono molteplici.

Vediamo alcuni dei motivi più comuni

– Amate i gadget: Se amate i gadget e la tecnologia, potreste apprezzare l’uso di uno smartwatch. Ci sono tantissime applicazioni e funzioni da provare e può essere divertente giocare con lo smartwatch.

– Volete rimanere connessi: Se volete rimanere connessi ma non volete guardare continuamente il telefono, uno smartwatch è un’ottima scelta. Potete leggere e rispondere facilmente ai messaggi di testo, vedere chi vi chiama e tenere traccia dei vostri livelli di forma fisica.

– Volete un fitness tracker: se volete un fitness tracker ma volete anche controllare notifiche e messaggi sull’orologio, uno smartwatch è perfetto per voi. Gli smartwatch tengono traccia del fitness e hanno molte altre funzioni, quindi non è necessario acquistare due dispositivi.

Vale la pena acquistare uno smartwatch o un fitness tracker?

È una domanda che molti si pongono prima di decidere se acquistare uno smartwatch o un fitness tracker. I vantaggi di possedere entrambi i dispositivi sono molteplici, quindi è improbabile che ci si possa pentire della decisione di acquistarli. Vediamo alcuni dei motivi per cui è consigliabile acquistare entrambi i dispositivi.

– Varietà: Gli smartwatch sono dotati di molte funzioni, ma non offrono la stessa gamma di opzioni di monitoraggio del fitness dei fitness tracker. I fitness tracker sono progettati esclusivamente per monitorare la forma fisica, quindi sono l’opzione migliore se si desidera un dispositivo che serva esclusivamente a monitorare la forma fisica.

– Convenienza: Se si desidera monitorare la forma fisica ma anche ricevere notifiche sull’orologio, è necessario avere due dispositivi. Con uno smartwatch è possibile monitorare la forma fisica e ricevere anche le notifiche.

– Budget: I fitness tracker sono più economici degli smartwatch, quindi se avete un budget limitato, potete acquistare un fitness tracker e ottenere comunque la maggior parte delle funzioni di uno smartwatch.

Qual è la migliore marca di smartwatch?

È difficile rispondere alla domanda su quale sia la migliore marca di smartwatch, poiché esistono molti marchi e modelli diversi di smartwatch. Tuttavia, ci sono alcuni marchi che vale la pena menzionare. Gli smartwatch di Apple sono i più famosi sul mercato e sono ottimi prodotti. Se non volete acquistare un dispositivo Apple, potete prendere in considerazione anche uno smartwatch Samsung o uno smartwatch Fitbit. Ottimo rapporto qualità prezzo anche per Amazfit e Xiaomi

Conclusione

Gli smartwatch sono un’ottima scelta per chi vuole monitorare la propria forma fisica e ricevere notifiche sul proprio orologio. Non sono resistenti come i fitness tracker, ma sono dotati di molte funzioni. Prima di decidere di acquistare uno smartwatch, è necessario pensare al motivo per cui lo si vuole acquistare e decidere se acquistare uno smartwatch o un fitness tracker.