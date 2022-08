Hotel Alpe di Siusi con piscina: le meraviglie dell’Alto Adige in una location paradisiaca

L’Alpe di Siusi, con le cime del Sassolungo e del Sassopiatto, è un altopiano collocato nella parte occidentale delle Dolomiti nella meravigliosa regione dell’Alto Adige, un territorio dalla sorprendente natura incontaminata in grado di far innamorare di sé ogni visitatore decidesse esplorarlo.

L’Alpe di Siusi, inoltre, è la più vasta alpe d’Europa, un territorio assai ampio e protetto dove da secoli viene praticato l’alpeggio, quell’importante attività che avviene in montagna da cui deriva la lavorazione del latte prodotto dagli animali al pascolo.

Per la sua collocazione strategica e la bellezza territoriale, l’Alpe di Siusi è meta prediletta di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa, sia d’estate che d’inverno, e se anche voi voleste trascorrere qualche giorno di vacanza in perfetta armonia con la natura mozzafiato delle Dolomiti, potrebbe interessarvi sapere qualcosa di più su un fantastico hotel vicino l’Alpe di Siusi.

Hotel ABINEA, il vostro hotel Alpe di Siusi con piscina

Spesso molte famiglie prediligono località marittime invece di quelle di montagna per non perdere l’occasione di fare rinfrescanti bagni durante la stagione estiva. Ma se questa possibilità venisse concessa anche in montagna? È proprio quello che accade all’hotel ABINEA, il vostro hotel Alpe di Siusi con piscina.

All’ABINEA, dopo una giornata di escursioni o una giornata sugli sci, potrete rilassarvi e rigenerarvi in acqua perché la struttura, estremamente romantica, rientra tra gli hotel Alpe di Siusi con piscina. In realtà le piscine sono due. Quella coperta “Dolomiti” e quella a sfioro con idromassaggio integrato situata sulla terrazza panoramica da cui godere della splendida vista su Castelrotto e sullo Sciliar o ammirare il cielo stellato di Castelrotto al crepuscolo.

Temete di non godervi pienamente il bagno per il freddo dovuto al clima rigido della montagna?

Nessun problema, infatti l’acqua dell’hotel Alpe di Siusi con piscina è riscaldata e la temperatura costantemente sui 38 gradi per un piacere e un relax fisico e mentale davvero unici, mentre l’idromassaggio aiuterà i vostri muscoli a sciogliersi e rilassarsi in vista di un’altra intensa giornata sportiva.

Come detto, oltre alla piscina a sfioro, l’hotel Alpe di Siusi con piscina ABINEA, offre ai suoi ospiti anche la piscina coperta “Dolomiti”. Questa non è una semplice piscina, infatti, tra gli hotel Alpi di Siusi con piscina, è una delle più particolari. Stiamo parlando di una vasca che con i suoi 17 metri di lunghezza è una delle più grandi dell’Alto Adige e presenta caratteristiche eccezionali poiché dotata di sistema di cromoterapia, cascate d’acqua, idroterapia e possibilità di praticare nuoto controcorrente per tenersi sempre in allenamento e tonificare la muscolatura in qualsiasi momento della giornata.

Inoltre, l’innovativo metodo di pulizia al sale, mantiene la piscina costantemente pulita e disinfettata per darvi modo di rilassarvi e trascorrere piacevoli ore di benessere in una delle più grandi e migliori vasche presenti negli hotel Alpe di Siusi con piscina.

Tutto il relax di cui avete bisogno in un hotel Alpe di Siusi con piscina

Siete in cerca di un hotel Alpe di Siusi con piscina dove rilassarvi e rigenerarvi dopo un’escursione in montagna o un’intensa giornata di sci?

ABINEA hotel Alpe di Siusi con piscina è pronto a offrirvi, anche grazie alla professionalità del suo prezioso staff, una delle più belle piscine di tutto l’Alto Adige capace di promettere a chiunque un livello di benessere irraggiungibile presso altri hotel Alpe di Siusi con piscina.

Alloggiando all’ABINEA proverete l’idromassaggio integrato nella nuova piscina a sfioro sul terrazzo con acqua costantemente a temperature confortevoli, tutto questo dopo aver ricevuto dallo staff una fantastica borsa wellness con accappatoio, ciabattine e teli da bagno. Così confortevolmente attrezzati e avvolti dal morbido accappatoio potrete anche accedere alla grotta salina dell’hotel Alpe di Siusi con piscina.

La grotta salina è un luogo naturale di puro relax ed effetti positivi per il vostro fisico e la vostra mente dove l’inalazione degli effluvi salini (haloterapia) è garanzia di ulteriori effetti benefici e salutari.

E se siete insieme alla vostra dolce metà vi farà piacere sapere che la grotta salina è prenotabile anche per due in modo da trasformarla in un luogo romantico da vivere in coppia a lume di candela immersi nell’acqua calda e musica di sottofondo. Un regalo d’amore che nessun altro hotel Alpe di Siusi con piscina è in grado di offrire in tutto il Trentino Alto Adige, territorio che non vede l’ora di accogliervi a braccia aperte.