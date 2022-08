Grande ritorno in presenza per l’ICT Solutions Day 2022 di Allnet.Italia

(Adnkronos) – Allnet.Italia apre le iscrizioni all’appuntamento cardine per il settore channel e ICT

CASALECCHIO DI RENO, Italy, 31 agosto 2022 /PRNewswire/ — Allnet.Italia, distributore indipendente ad alto valore aggiunto specializzato in soluzioni innovative nell’IT e nelle telecomunicazioni, rinnova l’invito all’ICT Solutions Day, l’appuntamento tecnologico di riferimento per System Integrator, ISP, Reseller e Installatori. L’evento, che si terrà il 14 Settembre in presenza all’Hotel Savoia Regency di Bologna, consuetamente raduna un nutrito pubblico di professionisti e clienti e schiera speaker di spicco tra giornalisti, studiosi ed esperti.

La manifestazione, unica nel suo genere sul panorama italiano, offre a Vendor e Partner di Allnet.Italia l’opportunità di incontrarsi per condividere esperienze e innovazione. Articolata in una serie di presentazioni, speech e tavole rotonde, in aggiunta all’area expo, la giornata sarà ricca di contributi sui temi: Cyber security, Networking & Wireless, Smart City e UCC (Unified Communications & Collaboration).

Il ricco programma prevede, tra altre eccellenze, anche l’intervento di Maurizio Melis, giornalista e conduttore radiofonico della trasmissione “Smart City, Voci e Luoghi dell’Innovazione” su Radio 24 – Il sole 24 Ore, di Michele Colajanni, professore di Cybersecurity del Dipartimento di Informatica: Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna e di Nicola Sotira, HEAD of CERT presso Poste Italiane. Si segnalano anche gli interventi di spicco di Marco Ramilli, Ceo di Yoroi Security, che aggiornerà il settore sullo stato dell’arte della cyber security, di David Bevilacqua, CEO di Ammagamma, di Gianluca Mazzini, Direttore Generale in Lepida S.p.A. e della dott.ssa Camilla Sebastiani, Capo della Segreteria tecnica del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transazione Digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le tavole rotonde previste affronteranno temi quali: l’evoluzione delle reti in ottica Smart City e PNRR, la Cyber security, con un particolare focus sulla “Sicurezza by design”, oltre agli importanti sviluppi in tema UC e collaborazione tra team.

Emiliano Papadopoulos, CEO di Allnet.Italia dichiara: “L’ICT Solutions Day è un evento unico nel suo genere in quanto non si limita ad offrire uno spaccato dello stato dell’arte del mondo ICT in Italia oggi, ma da sempre segue l’evoluzione tecnologica, riportandone il dinamismo e offrendo un’aggiornata visione di respiro internazionale, soffermandosi con attenzione sulle maggiori tematiche emergenti. Ci auguriamo, infatti, che i professionisti del settore traggano da questa giornata tutti gli strumenti necessari ad affrontare il futuro digitale del loro settore”.

Grazie all’area expo, più di 60 Vendor e 500 partecipanti potranno conoscere le nuove soluzioni e i prodotti che segneranno il 2023 e oltre, confermando l’impegno di Allnet.Italia a supportare i partner nella loro crescita e a promuovere lo sviluppo dell’intero segmento ICT.

“L’evoluzione esponenziale e non più geometrica, del settore è stata ulteriormente spinta da questi anni di pandemia che hanno visto le aziende abbracciare un uso più intenso della tecnologia, con tutte le sfide che questo comporta: da un maggiore stimolo a migliorare la sicurezza informatica, all’ottimizzare le procedure, fino ad integrare strumenti per lavorare in modo più collaborativo con la UC”, precisa Papadopoulos, “con questo evento Allnet.Italia conferma il suo sostegno all’intero ecosistema tech italiano, offrendo ai vendor e agli utenti finali opportunità di approfondimento, ma anche di interazione diretta in persona”.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i professionisti e le aziende che desiderano fare il punto sul panorama tecnologico post-pandemico qui: ICT Solutions Day 2022 | Expo & Conference – Bologna 14 settembre 2022 (allnet-italia.it)



ALLNET.ITALIA – Distributore indipendente ad alto valore aggiunto e partner ideale per l’innovazione e la trasformazione costante in ambito ICT. Fondata nel 2000 a Bologna e con un’alleanza strategica con ALLNET GMBH basata a Monaco, in Germania, si rivolge ai mercati professionali verticali, lavorando a stretto contatto con System integrator, ISP, installatori e rivenditori certificati, fornendo soluzioni di infrastruttura ed applicazioni ICT complete e personalizzate per le piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione, il settore bancario e quello industriale. Per maggiori informazioni su Allnet.Italia: www.allnet-italia.it

