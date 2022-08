Gp Belgio, dominio Red Bull: trionfa Verstappen davanti a Perez

(Adnkronos) – Dominio Red Bull nel Gp del Belgio di F1 a Spa. A vincere è il campione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen, scattato dalla settima fila e dalla 14/a posizione, che guadagna la testa della classifica dopo soli 12 giri. Alle sue spalle il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez e a completare il podio lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. Quarto l’inglese della Mercedes George Russell.

Charles Leclerc subisce una penalità di 5″ al termine del Gp Belgio per eccesso di velocità in pit-lane e perde una posizione retrocedendo dal quinto al sesto posto finale scavalcato dallo spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso che aveva terminato la gara alle sue spalle.

“Il primo giro è stato frenetico. Ho cercato di stare fuori dai guai, perché succedeva di tutto davanti a me. Quando siamo riusciti a rimetterci in sesto dopo la safety car la macchina andava sui binari. Ho scelto i posti giusti nei quali provare i sorpassi, siamo riusciti a gestire le gomme e per questo abbiamo rimontato. Una volta in testa, ho potuto gestire tutto” dice Verstappen commentando così la vittoria dopo una rimonta dalla 14/a posizione di partenza. “E’ stato un weekend splendido, che neanche potevo immaginare. Ma vogliamo altri weekend così, dobbiamo continuare. Zandvoort? Vedremo cosa faremo lì, oggi voglio godermi la giornata”.