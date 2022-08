Georginio Wijnaldum alla Roma: è ormai fatta. La lunga ed estenutante trattativa con il Paris Saint Germain sembra ormai in dirittura d’arrivo. Trovato l’accordo, si stanno limando i dettagli per il trasferimento. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto. La Roma pagherà i 5 milioni di ingaggio, mentre il PSG farà il resto. Senza dimenticare che il giocatore rinuncerà ad alcuni bonus.

Questa cessione, così come la possibile di Paredes alla Juve, agevola il passaggio di Renato Sanches al PSG, centrocampista che era finito nel mirino del Milan. Adesso mancherebbe soltanto l’accordo tra il Lille ed il club parigino.

Affare sfumato per i campioni d’Italia che seguivano il giocatore da sette mesi. Ma non è l’unico affare saltato. Anche Carney Chukwuemeka, che è passato al Chelsea: i rossoneri ora dovranno inseguire nuove piste per il dopo Kessie.