Gas, Medvedev a Ue: “Prezzi saliranno a 5mila euro per 1000 metri cubi”

(Adnkronos) – Soffia come al solito sul fuoco l’ex Presidente russo e ora vice presidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev. I prezzi del gas in Europa, ha detto in un post sul suo canale Telegram, raggiungeranno entro la fine dell’anno i 5mila euro per mille metri cubi (ora sono a 3.500).

“Ai capi di Stato e di governo dei Paesi dell’Unione europea, in relazione all’aumento dei prezzi del gas a 3.500 euro per mille metri cubi, sono costretto a rivedere al rialzo le previsioni sui prezzi a 5mila euro entro la fine del 2022. Caldi saluti”, ha scritto.