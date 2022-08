Galaxy Watch 5 e 5 Pro, la nuova generazione di smartwatch Samsung

(Adnkronos) –

Samsung ha annunciato l’arrivo a settembre di Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, la nuova generazione di smartwatch dell’ecosistema Galaxy che hanno accompagnato l’annuncio dei nuovi pieghevoli del colosso coreano. “Puntiamo a offrire alla nostra community Galaxy Watch gli strumenti, i dati e le risorse necessari non solo per avere un quadro generale più chiaro del proprio stato di salute e benessere, ma anche per accompagnarli in questo viaggio” ha affermato il Dott. TM Roh, President e Head della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics. “Il rivoluzionario sensore Samsung BioActive ci consente di offrire agli utenti un quadro estremamente completo e ricco di insight sul loro stato di salute”.

Galaxy Watch5 è dotato del sensore Samsung BioActive che utilizza un unico chip gestire tre sensori di salute: frequenza cardiaca (ottico), segnale cardiaco elettrico e analisi dell’impedenza bioelettrica, ed effettua rilevazioni complete di parametri, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e i livelli di stress. Inoltre, è possibile misurare la pressione arteriosa e realizzare un elettrocardiogramma. Lo strumento per la misurazione della Composizione Corporea restituisce un’istantanea completa dello stato di salute complessivo dell’utente con un approccio su misura che punta a stabilire obiettivi, proporre allenamenti personalizzati e tenere traccia dei progressi.

L’orologio è anche dotato di un nuovo sistema di monitoraggio completo del sonno, che fornisce suggerimenti su come riposare al meglio e sui trend di sonno dell’utente. Galaxy Watch5 è dotato di una batteria maggiorata del 13 per cento rispetto alla generazione precedente, che garantisce otto ore di tracciamento del sonno con una ricarica di otto minuti. Quest’anno Samsung ha integrato il primo smartwatch con display in vetro zaffiro per offrire maggiore resistenza esterna, il 60 per cento in più rispetto alla generazione 4. Sarà disponibile nei formati 40mm e 44mm, con prezzi a partire da 299 euro per le versioni Bluetooth e 349 euro per i modelli Lte.

Galaxy Watch5 Pro è il nuovo arrivato della famiglia, con un ampio display da 45 millimetri e pensato per sport estremi e vita all’aria aperta. È realizzato in vetro zaffiro rinforzato, più robusto e in grado di resistere in modo efficace a qualsiasi tipo di usura, e ha la cassa in titanio, con ghiera touch sporgente a protezione del display. Lo smartwatch è accompagnato da una nuova tipologia di cinturino resistente, che Samsung ha chiamato D-Buckle Sport Band. La batteria è maggiorata del 60 per cento rispetto al Galaxy Watch4.

Lo smartwatch ha funzioni esclusive per le escursioni: durante un’uscita, è possibile registrare e condividere le proprie esperienze con i compagni di avventura grazie alla funzionalità Itinerario dell’app Samsung Health. È inoltre possibile scaricare percorsi escursionistici e ciclistici per allenarsi in vista della prossima gara. Sarà disponibile nei colori Black Titanium e Gray Titanium con display da 45 mm, a partire da 499 euro per la versione Bluetooth e 549 euro per i modelli Lte. Entrambi i modelli saranno preordinabili in Italia a partire dal 10 agosto, e saranno disponibili nei punti vendita a partire dal 26 agosto.