Futura Serramenti, Alessandro Gasparetto: “Con le rivendite territoriali espandiamo la nostra presenza nel nord Italia”

(Adnkronos) –

Il Direttore Generale dell’azienda veneta spiega come la nuova strategia ha permesso di allargare i servizi offerti alla clientela, sempre più alla ricerca di infissi di qualità



Treviso, 24/08/2022 – Al via la nuova strategia commerciale di Futura Serramenti, azienda veneta leader nel settore degli infissi di ultima generazione. Attraverso una serie di accordi finalizzati con rivendite locali, Futura Serramenti sarà ora presente nell’ampio territorio del nord Italia con la stessa attenzione e qualità di sempre verso la clientela, potendo in questo modo abbracciare un bacino d’utenza superiore. “La crescita della nostra produzione d’infissi viene ora accompagnata da una maggiore presenza sul territorio, un segnale positivo che dimostra quanto l’attenzione verso i nostri brevetti sia diventata di rilievo nazionale”, spiega Alessandro Gasparetto, Direttore Generale di Futura Serramenti. Negli ultimi due anni, con la crescita della richiesta trainata da misure governative quali il Superbonus 110%, Futura Serramenti si è adoperata per mantenere elevata la qualità della produzione, rispondendo puntualmente alle esigenze del mercato. Con la decisione di espandere i servizi attraverso rivendite specializzate, chi è alla ricerca di prodotti innovativi nell’ambito degli infissi può contare su Futura Serramenti anche al di fuori della regione Veneto, con un’ampia rete in espansione di posatori autorizzati che realizzano lavori a regola d’arte. Ma da dove nasce questa esigenza? “Principalmente, dalla grande richiesta verso i nostri prodotti. Infatti, con la produzione a regime, grazie ai nuovi accordi possiamo garantire l’installazione dei serramenti in tempi certi, facendo affidamento su una rete di professionisti che segue il nostro modus operandi”, sottolinea Gasparetto. L’azienda veneta è da sempre impegnata in nuovi progetti innovativi, sfruttando soluzioni tecnologiche e collaborando con importanti realtà del campo degli infissi. Tra queste, VEKA Group, azienda tedesca leader nel settore degli infissi, con la quale Futura Serramenti grazie ai suoi profili, ha potuto sviluppare un design — che normalmente si ottiene solo con estrusi in alluminio — nel serramento in PVC. Una continua ricerca d’innovazione per l’azienda veneta, che nei primi mesi del 2023 presenterà un nuovo show-room di 700 mq, permettendo alla clientela una diretta presa visione dei sistemi ideati.

CONTATTI: Sito web http://futuraserramenti.it/