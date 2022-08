From product to experience: il prossimo settembre all’ifa di Berlino, Haier Europe sposterà i confini della connettività

(Adnkronos) – Le novità di Candy, Hoover e Haier raccontano una nuova esperienza di smart-home dove il protagonista è il consumatore

Milano, 02/08/2022. Dopo due anni di attesa, dal 2 al 6 settembre Haier Europe torna protagonista all’IFA di Berlino, la più importante manifestazione dedicata al mondo della tecnologia, dell’innovazione e del meglio dell’elettronica di consumo. Un appuntamento molto atteso dalla comunità internazionale che ha voglia di ritrovarsi per scoprire insieme le novità tecnologiche che cambieranno i prossimi mesi, anche in casa!



Haier Europre ha scelto di presentare al mondo la sua filosofia e le straordinarie novità prodotto, in uno spazio di 3700 mq, che da solo già definisce il ruolo di leader del settore del Gruppo. Candy,

Hoover e Haier si svelano in tre macroaree distinte, dove l’IoT è l’assoluta protagonista, luoghi dinamici e connessi, con tre percorsi immersivi che si snodano anche attraverso postazioni dedicate alla scoperta delle novità e dei must di gamma.

I visitatori di IFA sono invitati a vivere una nuova esperienza domestica, partendo da proposte non solo funzionali, ma anche dal design accattivante e rinnovato. Il tutto e che racconta una nuova visione della smart home. Un viaggio nella connettività dove le tappe fondamentali sono le novità di prodotto, progettate con soluzioni tecnologiche che prendono vita interagendo con i visitatori, coinvolgendoli in momenti unici.

Haier Europe ha come obiettivo primario quello di soddisfare i bisogni di ogni consumatore attraverso una continua innovazione tecnologica, all’utilizzo attento dell’intelligenza artificiale e ad uno studio di design sempre attuale: il perfetto stile “zero distance”. L’allestimento futuristico metterà in luce come la capillare connessione tra i prodotti può creare ecosistemi modellati intorno alla vita delle persone, anticipandone i desideri e offrendo soluzioni che semplificano e migliorano le routine della vita quotidiana.



Un ruolo da protagonista è giocato ancora una volta dall’app hOn, la piattaforma che permette di governare tutti gli elettrodomestici dei tre brande avere accesso a una moltitudine di servizi grazie a una selezione di partner in continua espansione, sulla base di un ecosistema costruito su scenari. Recentemente sono stati raggiunti 4,5 milioni di utenti registrati sull’app hOn, un risultato straordinario che sottolinea la volontà dell’utente di interagire con i prodotti, sfruttarne tutte le possibili funzioni e migliorare le performance.

Eventi, animazioni, show cooking internazionali contribuiranno ad offrire una user experience coinvolgente.

“L’IFA di Berlino è per noi un’occasione unica per presentare le nostre innovazioni e leadership. Un evento internazionale e atteso con grande entusiasmo da tutta l’industria e non solo e durante cui offriremo ai nostri stakeholder una grande esperienza tecnologica e immersiva – dichiara Giampiero

Morbello, Head of Brand & IOT Haier Europe.– “Il nostro approccio diversificato ci permette di raggiungere, attraverso tre marchi, tutti i target, personalizzando i servizi domestici e creando modelli infiniti di interazione con il consumatore.

IFA 2022 rappresenta un momento importante di condivisione anche dei risultati più importanti raggiunti dall’azienda, tra i quali l’apertura di nuovi impianti. Nel 2021 è stata completata la costruzione di due nuove fabbriche in Romania e Turchia, specializzate rispettivamente nella produzione di frigoriferi e asciugatrici. Nel 2022 è stata avviata la produzione anche nel nuovo stabilimento dedicato alla produzione di lavastoviglie in Turchia. Tutte le nuove fabbriche sono best-in-class e sono progettate per migliorare la capacità di produzione, la disponibilità dei prodotti e la flessibilità della gamma. I nuovi impianti giocano un ruolo fondamentale nella strategia di go-to-market e customer centricity.

Per maggiori informazioni: https://corporate.haier-europe.com/en/